Algunos de los fans de Yeison Jiménez le esperaban en su concierto cuando ocurrió el trágico accidente

Cómo fue el accidente en el que falleció Yeison Jiménez: el piloto miraba el móvil y un sensor falló

BoyacáColombia continúa conmocionada por el trágico accidente de avioneta en el que falleció el cantante Yeison Jiménez y otras cinco personas este pasado sábado.

Yeison era uno de los artistas de mayor convocatoria del país y una figura clave en la expansión del género popular hacia grandes escenarios. Algunos de sus fans, que lo esperaban en el concierto, recibían en directo la noticia del trágico suceso. Desde que se conoció lo ocurrido, no han dejado de sucederse los homenajes hacia el cantante, tanto de compañeros de profesión como de seguidores.

Miles de personas se reúnen en Bogotá para despedir con música y velas a Yeison Jiménez

Miles de personas se congregaron este domingo en las afueras del estadio El Campín de Bogotá para rendir homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, en un acto espontáneo que terminó convertido en una celebración colectiva de su vida y su música.

Como si de un gran concierto o un multitudinario partido de fútbol se tratase, desde las primeras horas de la tarde largas filas se formaron alrededor del estadio para ingresar al espacio vallado y protegido donde una gran pantalla mostró actuaciones pasadas del artista.

Los alrededores del estadio fueron el lugar elegido por sus seguidores por su fuerte valor simbólico: allí Jiménez juntó en 2025 a 40.000 personas en un multitudinario concierto y tenía previsto volver a presentarse este año.

Frente a la pantalla, los asistentes, con sombrero y poncho colombianos, y portando globos y ramos de flores blancas, se organizaron en semicírculo y corearon sus canciones más conocidas mientras caía el sol en Bogotá, en un ambiente que pasó del recogimiento a la celebración de su legado.

Cuatro altares fueron ubicados en cada una de las entradas del estadio, todos con fotografías del artista, coronas florales y cientos de velas blancas encendidas.

Las causas del accidente

Las autoridades continúan investigando el trágico accidente en el que falleció el cantante colombiano. Los hechos ocurrieron cuando la avioneta particular en la que se desplazaba sufrió un accidente y quedó completamente calcinada. La Fiscalía General informó este domingo que abrió "una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular", que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, y cayó en un campo cercano al final de la pista.

Unas imágenes grabadas precisamente en el interior de la avioneta podrían ser clave para determinar las causas del accidente. En el vídeo se puede ver cómo en la maniobra de despegue el piloto iba mirando el móvil, y en el cuadro de mandos se puede leer el aviso 'BAD PRB', que podría indicar un problema con el sensor que mide la velocidad del avión.