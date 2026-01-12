Irán, el tercer mayor productor de petróleo a nivel global, se encuentra justo al norte del Golfo Pérsico, por donde circula una quinta parte del crudo mundial

Un camión embiste a un grupo de manifestantes contra el Gobierno de Irán en Los Ángeles

El régimen iraní enfrenta una creciente presión interna por las violentas protestas contra la represión de décadas del Gobierno de los Ayatolás, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido avivar con amenazas de intervención. Detrás del creciente interés del presidente de EEUU por 'la libertad en Irán' está el valor estratégico de este país en el Golfo Pérsico y sus reservas de petróleo. La información en imágenes del periodista Juan Antonio Nicolay.

Donald Trump lleva meses advirtiendo a los líderes de Irán con auxiliar a los manifestantes y ha reclamado el fin del régimen islamista de Irán, que durante mucho tiempo ha sido adversario de Estados Unidos.

“Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes”. “¡Estados Unidos está listo para ayudar!”, ha escrito el republicano en redes este sábado en una nueva soflama que sugiere la intervención militar en Irán, tal y como hizo en Venezuela, dos países que coincidentemente son la primera y tercera potencia productora de petróleo del mundo. En el caso de Irán hay más y es su valor estratégico gracias a su posición geográfica.

Irán se encuentra en una ubicación clave, justo al norte del Golfo Pérsico y a un paso del estrecho de Ormuz por el que circula una quinta parte del petróleo mundial. Irán lo domina además militarmente. También tiene las terceras reservas de petróleo más grandes del mundo que Trump sumaría a las de Venezuela, que ya controla en caso de que -como todo indica- aproveche las protestas iraníes para intervenir.

Las protestas de los manifestantes son cada vez más sangrientas y el régimen no está escatimando medios para frenar a los cientos de En Irán, un reguero de cadáveres, muchos pendientes de identificar, mientras se escuchan los gritos de quienes han perdido a los suyos: La última hora de Irán es la de un país atrapado en una espiral de protestas y represión.

La revuelta no cede y lo que empezó hace dos semanas con una queja de comerciantes por la inflación y la escasez, se ha incorporado el malestar por la gestión política y los conflictos religiosos.

Se han expandido por todo el país, es ya una impugnación global al régimen de los ayatolas. Los datos son difíciles de precisar, pero ONGs y medios internacionales cuentan las muertes por centenares, por miles los detenidos. Hablan de morgues y hospitales saturados.

Las protestas contra el régimen de los ayatolas se extiende de Irán a Europa

Hay falta de sangre en los hospitales para atender a los heridos. El bloqueo de Internet no ha impedido que las redes sean, una vez más, escaparate de lo que está pasando en Irán. Acuciado por la inestabilidad máxima del país, el presidente se ha abierto al diálogo y a atender las demandas de los manifestantes. Ha explicado su disposición a entender la preocupación legítima de quiénes protestan por la mala situación económica.

El rechazo al régimen de los ayatolas ha saltado fuera de Irán más allá de sus fronteras. En Londres, los manifestantes han quemado la foto de Ali Khamenei, quien lleva casi cuatro décadas al frente del país; en París, centenares de personas han reclamado un Irán libre y la imagen se ha repetido en Berlín, junto a la puerta de Brandenburgo.

También ha habitado manifestaciones en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde el conductor de un camión ha sembrado el pánico interrumpiendo la protestas embistiendo a miles de personas, que se solidarizaban con el pueblo iraní. Afortunadamente no ha habido heridos graves. La policía ha conseguido actuar con rapidez y ha detenido al conductor. El FBI se ha hecho cargo del caso.