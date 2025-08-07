Brandon Blackstock, representante de talentos y exmarido de Kelly Clarkson, muere de cáncer a los 48 años

Brandon Blackstock, exmarido de Kelly Clarkson, falleció a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer

Compartir







Brandon Blackstock, representante de talentos y exmarido de Kelly Clarkson, ha muerto a los 48 años tras luchar durante más de tres años contra el cáncer. La familia confirmó su muerte a través de un comunicado.

“Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock”, declaró un representante a 'PEOPLE'. “Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles”.

Clarkson reveló el 6 de agosto que su exmarido estaba enfermo y anunció la postergación de su residencia en Las Vegas para pasar más tiempo con sus hijos, River (11) y Remington (9). “Aunque normalmente mantengo mi vida privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos”, escribió la cantante.

Blackstock, nacido en Fort Worth (Texas, EEUU), también era padre de Savannah y Seth, de una relación anterior, y abuelo de Lake, hijo de Savannah, nacido en 2022. En marzo de este año, compartió momentos familiares en el Rodeo de Houston junto a sus hijos menores, su madre Reba McEntire y su hermano Shelby. McEntire estuvo casada con el padre de Brandon, Narvel Blackstock, de 1989 a 2015.

Brandon y Kelly se conocieron en 2006 y se casaron en 2013. Ella llegó a decir: “Nunca me sentí atraída sexualmente por nadie antes de él”, y le dedicó su canción 'Piece by Piece'. Tras la boda, él también fue su mánager, además de trabajar con artistas como Blake Shelton. Sin embargo, el matrimonio terminó en 2020, con un complicado proceso de divorcio que incluyó disputas legales por una propiedad en Montana y comisiones de representación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pese al distanciamiento, Clarkson reconoció en 2023 que sus hijos mantenían la esperanza de una reconciliación: “Cada vez que se menciona que tal vez esté con otra persona… simplemente se muestran realmente firmes en mantener vivo ese sueño de que podamos seguir juntos algún día”.

Brandon Blackstock deja un legado como representante de talentos y padre dedicado. Le sobreviven sus cuatro hijos, su nieto, su padre y sus hermanos.