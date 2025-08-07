Silvia Herreros 07 AGO 2025 - 10:52h.

La exconcursante de 'Supervivientes' carga contra la hermana de Michu y se pronuncia sobre la custodia de su hija

Dakota Tárraga, rota de dolor, escribe una desgarradora carta tras la muerte de Michu: "Dejas un vacío enorme en mi corazón"

Dakota Tárraga no tiene palabras para describir la guerra mediática que se ha desatado entre los Ortega y la familia de Michu. La exconcursante de 'Supervivientes' era muy amiga de la exnovia de José Fernando, a la que quería como a una hermana. Su muerte dejaba a la exparticipante de 'Hermano Mayor' completamente devastada.

Las intervenciones en televisión de Tamara Rodríguez - hermana de la difunta -, las de Gloria Camila o las dudas que hay respecto a la custodia de María del Rocío (la hija de Michu y José Fernando) enerven a la de Alicante, que a través de sus stories de Instagram ha roto su silencio.

"Si mi hermana viera esto se revolvería en su tumba", declaraba con indignación hace unos días a través de sus stories de Instagram. A través de esta misma plataforma, Dakota también ha negado que María José Rodríguez Gamaza - verdadero nombre de Michu - quisiese que su hija se quedase con José Ortega Cano.

La exnovia de Cristian Suescun ha sido clara y no ha dudado en cargar asimismo contra Tamara, a la que considera una persona de "pocos escrúpulos y muy poca vergüenza". Que su propia hermana no pare de "rajar" en televisión "y encima al día siguiente de morir" es algo que "veo fatal".

La exconcursante de 'Supervivientes' asegura haber sido llamada por los medios "unas cuantas veces" para dar su opinión sobre este tema. Algo que por ahora no piensa hacer, pues "es muy reciente la muerte de mi amiga y hay que respetar los tiempos". Con estas palabras, Dakota deja claro que "de momento no" hablará, pero que quizás en un futuro sí se anime a dar su opinión.

La repentina e inesperada muerte de Michu a los 33 años dejaba a Dakota completamente devastada. Rota de dolor, la creadora de contenido para adultos se despedía de ella a través de las redes. Preocupada por el devenir de su hija de ocho años, no dudaba en hacer una promesa relacionada con la pequeña María del Rocío tras el estallido de la guerra que se ha abierto entre su familia y la de José Fernando.