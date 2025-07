Silvia Herreros 08 JUL 2025 - 17:37h.

La exconcursante de 'Supervivientes' llora la repentina muerte de su amiga

Dakota Tárraga escribe una desgarradora carta tras la inesperada muerte de Michu. La exconcursante de 'Supervivientes' está destrozada tras el fallecimiento de su amiga, expareja y madre de la hija de José Fernando Ortega.

María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, ha muerto en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, a los 33 años de edad. Los motivos aún se desconocen, aunque se baraja la posibilidad de que haya podido ser a causa de la enfermedad de corazón congénita que padecía.

La noticia ha conmocionado a todos los que conocían a Michu y, especialmente, a Dakota, quien ha querido rendirle homenaje con unas palabras llenas de dolor y amor. Su carta, escrita desde el corazón, refleja el profundo vacío que deja la joven, no solo como madre y amiga, sino como una persona que, según Dakota, siempre estaba dispuesta a darlo todo por los demás.

"Todavía me cuesta creer que ya no estés aquí… No tengo palabras para describir todo lo que siento. Te has ido demasiado pronto, dejando un vacío enorme, un hueco en mi corazón que nadie podrá llenar", ha escrito rota de dolo a través de sus redes sociales, en donde ha publicado una fotografía con la excuñada de Gloria Camila.

"Eres una madre ejemplar, luchadora que lo daba todo por su hija, una amiga increíble, siempre servicial, una sonrisa para todos, dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba sin pedir nunca nada a cambio, buena noble generosa, una persona de estas que ya no quedan", prosigue la exparticipante de 'Hermano Mayor'.

La alicantina aún intenta asimilar la muerte de Michu, a la que se alegra de haber podido conocer y a la que jamás olvidará. "Me quedo con los recuerdos con tu cariño con las risas que compartimos y con la suerte de haberte conocido", señala en su carta mientras llora su muerte.

"Me duele en el alma tu partida y te voy a echar muchísimo de menos siempre vas a estar presente en mí, en mi vida y en la de todos los que tuvimos la suerte de conocerte porque eras muy querida por todos. Descansa en pazm amiga. Gracias por tanto", se despide.

La inesperada pérdida ha dejado un vacío irreparable en su entorno más cercano, que aún trata de asimilar la noticia mientras arropa a la pequeña que deja atrás. Las palabras de Dakota ponen voz a ese duelo que muchos comparten hoy, recordando a Michu como una mujer generosa, noble y capaz de dar sin esperar nada a cambio.

En medio del dolor, queda la certeza de que su recuerdo seguirá vivo en quienes la quisieron de verdad. Una pérdida demasiado temprana para una vida marcada por la lucha, el amor y una sonrisa que, como bien dice Dakota, permanecerá para siempre en quienes tuvieron la suerte de conocerla.