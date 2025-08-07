Este jueves 7 de agosto se cumple un año de la muerte de Carlos Goyanes a los 79 años a causa de un infarto

Su viuda, Cari Lapique, y su hija, Carla Goyanes, han organizado dos eventos para honrar su memoria

Este jueves 7 de agosto se cumple exactamente un año desde que Carlos Goyanes, empresario y figura destacada del cine y la sociedad española, falleció inesperadamente mientras dormía en su casa de Marbella a los 79 años. Su muerte fue un golpe devastador para la familia, que apenas en las tres semanas siguientes sufrió otro duro mazazo: la pérdida de su hija mayor, Caritina Goyanes, a los 46 años, también a causa de un infarto. La tragedia se completó con la muerte de Tito Goyanes, hermano de Carlos y tío de Caritina, escasos días después, también por causas cardíacas.

Aquello marcó un verano absolutamente desolador para la familia Goyanes Lapique. Ahora, un año después, la familia ha querido rendir homenaje al patriarca de la familia, organizando un emotivo proyecto y una misa en su nombre.

El proyecto consiste en el I Memorial Carlos Goyanes, un torneo de pádel organizado por su hija pequeña, Carla Goyanes, y su viuda, Cari Lapique.

Celebrado entre el pasado 4 y 6 de agosto en el Nueva Alcántara Club, en San Pedro de Alcántara (Málaga), fue un homenaje especialmente conmovedor. 69 parejas de niños, de entre 5 y 16 años, participaron en este torneo sin ánimo de lucro que buscaba celebrar y mantener vivo el legado de un hombre que fue pionero en impulsar el pádel en Marbella.

El torneo se convirtió en una celebración, donde dos de los nietos de Carlos alcanzaron la final: Carlos Benguría Goyanes, hijo de Carla, y Pedro Matos Goyanes, hijo de Caritina. Además, hubo presencia de familiares cercanos como Myriam Lapique, la hermana de Cari; Jorge Benguría, marido de Carla; y el reconocido periodista José María García, íntimo amigo del fallecido y padrino de Carla.

"¡Qué orgulloso estaría de ver lo bien que lo han hecho sus nietos en el torneo! Hasta el pequeño Beltrán que dice que es su torneo preferido. ¡Ha sido más que un éxito! No me esperaba tanto apoyo ni tantos jugadores", ha aseverado Carla a la revista '¡Hola!'.

Este 7 de agosto, cerrando el ciclo de homenajes, tiene lugar la misa conmemorativa íntima en Guadalmina, Marbella, lugar que fue durante años refugio veraniego y lleno de recuerdos compartidos por toda la familia. Según ha trascendido, la misa será un acto privado, reservado al entorno más cercano que respetará el deseo de tranquilidad y recogimiento que la familia ha reclamado.

Un año complicado

Durante este turbulento año, madre e hija han sido pilar la una de la otra. Han contado con el apoyo incondicional de su familia, incluidos sus nietos - en quienes se han arropado y quienes han encontrado estabilidad incluso en medio del duelo- y la hermana de Cari, una presencia constante.

"Con momentos mejores y peores, tratando de mantenernos positivas, disfrutar de los que nos quedan aquí", ha explicado Carla a la cabecera rosa.