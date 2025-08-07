Natalia Sette 07 AGO 2025 - 11:11h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela todo lo que sufrió cuando sus padres se divoraciaron

Patri Pérez habla de su complicada situación sin recibir ningún tipo de ayuda en casa

Patri Pérez vuelve a su canal, ‘Renaciendo’, con un capítulo donde, más allá de compartir sus trucos como madre primeriza y la decisión de Lester Duque sobre su segunda paternidad , se sincera sobre una de las etapas más difíciles de su vida. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la separación de sus padres y lo mal que lo pasó por este motivo. Con el corazón en la mano, la influencer ha querido contar cómo le afectó esta situación en su infancia y cómo eso ha influido en su forma de llevar relación con su exmarido, Lester Duque.

Todo viene a raíz de que ses seguidores le preguntaran continuamente cómo estaba su relación con el canario tras decir que no estaba siendo partícipe en el embarazo . Queriendo resolver la duda, la influencer hace una reflexión sobre las parejas divorciadas y se sincera sobre sus padres. “Vi cómo mis padres se criticaban”, comienza explicando. Patri reconoce que vivió una época marcada por los conflictos familiares y que eso dejó huella en ella. “Había muy mala relación”, confiesa, asegurando que aquello fue “una cosa que se le quedó grabada” para siempre. Por ese motivo, ahora que ella misma está atravesando un divorcio, ha decidido hacer las cosas de manera distinta.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ admite que no ha sido fácil lidiar con la situación, pero tiene muy claro cuál es su prioridad: el bienestar de sus hijos. Por eso, aunque muchos no lo entiendan, ha decidido darle un giro a su relación con Lester, pues no quiere que sus hijos pasen por el dolor que ella pasó con el divorcio de sus padres. “Hay gente que no lo entiende”, afirma. Para ella, es fundamental evitar que sus hijos los vean peleados.

Patri Pérez admite que quería que sus hijos crecieran con sus padres juntos

En este episodio, Patri Pérez se sincera sobre lo que ha supuesto la ruptura con Lester Duque. Desde niña, y más después de la separación de sus padres, soñaba con que la familia que creara se mantuviera unida siempre. “Yo no quería separarme”, confiesa con honestidad. Aunque la ruptura fue dolorosa, ahora busca dejar atrás los reproches y centrarse en el presente. “Intentamos tener una buena relación”, añade.�

Como siempre, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se muestra vulnerable ante las cámaras y sin miedo ninguno al ‘que dirán’. Aunque contenta por la decisión de Lester sobre su segunda hija, la influencer desvela lo que ha supuesto para ella la separación y lo que busca de su relación con su exmarido de ahora en adelante ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!