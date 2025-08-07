Equipo mtmad 07 AGO 2025 - 14:00h.

La ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' se sienta junto a sus primas y opinan sobre si la fama le ha cambiado

Maica Benedicto se defiende de las críticas tras cargar contra Albert Barranco

Maica Benedicto regresa una semana más a su canal ‘Obvio Microbio’, disponible en Mediaset Infinity, para hacer un recorrido sobre su vida junto a tres de sus primas. Tras sincerarse sobre su pasado y compartir fotos de su infancia , las primas de la influencer desvelan si la fama la ha cambiado. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se muestra más vulnerable que nunca al responder las preguntas de sus seguidores con una compañía tan especial a su lado, como es su familia.

La de Murcia se encuentra en un momento álgido de su carrera tras su paso por tres realities seguidos. Gracias a su duro trabajo en televisión, Maica ha podido cumplir algunos de sus grandes sueños y así lo ha estado compartiendo a través de su canal, como hizo al enseñar su nuevo coche de lujo . Las primas de la influencer aparecen hoy en este nuevo vídeo para aclarar si la reciente fama de la ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha generado cambios en su actitud.

“No hay que olvidar de dónde vienes”, declara la creadora de contenido ante el debate con sus familiares. Sus tres primas no han dudado en contestar sin pelos en la lengua y hablan en detalle sobre la Maica de antes de la televisión y la Maica actual. Nadie la conoce mejor que su propia familia, que llega con ganas de desvelar todo sobre la nueva vida de la influencer. ¡No te pierdas sus declaraciones a través de ‘Obvio Microbio’ en Mediaset Infinity!

Las primas de Maica Benedicto confiesan las cosas que más y menos les gustan de ella

En un momento de sinceridad, las primas de la influencer no solo hablan de su fama, sino de lo que más les gusta de ella y también de lo que menos. Las tres primas piensan igual a la hora de señalar los puntos fuertes y débiles de la ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. La de Murcia se adentra a opinar sobre las declaraciones de sus familiares y sobre si está de acuerdo o no acerca de sus rasgos negativos. ¡Entérate de todo!

Maica Benedicto llega a este nuevo vídeo para presentar a tres de las personas más especiales de su vida, sus primas. Las cuatro juntas han compartido mucho durante los últimos años y hoy se sientan frente a la cámara para destapar la infancia y adolescencia de la influencer. Además, la exconcursante de 'Gran Hermano' desvela el motivo por el que no muestra a sus padres en redes sociales. ¡Descúbrelo dándole play al video!