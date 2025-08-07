Ana Carrillo 07 AGO 2025 - 10:00h.

Rym Renom, condenada a un año de "prisión suspendida" en Francia: los detalles de la sentencia

Un mes después de saber que ha sido condenada a un año de "prisión suspendida" por la fiscalía de Versalles, Rym Renom ha emitido un comunicado en el que anuncia un cambio radical en su vida. Según 'Le Figaro', la mencionada sentencia determina que, en los próximos 18 meses, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' deberá demostrar que no vuelve a incurrir en prácticas comerciales engañosas, por las que ha sido condenada a pagar 25.000 euros y establecer su residencia en Francia, pues hasta ahora figuraba que residía en Bali.

Debido a esa sentencia, la influencer se tiene que instalar en el país galo. En su comunicado, escrito en forma de carta dirigida a Bali, ha revelado que abandona la isla situada en Indonesia, aunque no hace referencia en ningún momento a la sentencia del sistema judicial francés - su caso fue tratado en Versalles -: "Es hora de que crezca en otro lugar. Has cambiado, Bali. Te has convertido en algo diferente: sobresaturado, habitado por gente que no siempre entiende tu energía. Tampoco soy yo la misma. Tengo que seguir adelante, luchar, convertirme en otra versión de mí misma con el fin de seguir creciendo y acercarme a la mujer que quiero ser".

"Gracias de nuevo, Bali, por hacer mis sueños más grandes y brillar mis imágenes. Te extrañaré, pero me voy con el corazón lleno, lista para escribir un nuevo capítulo", escribe la que fuera pretendienta de Iván González en el programa presentado por Emma García. Tras dirigirse a Bali, se enfoca en sus seguidores, a los que les explica que se marcha de Indonesia con mucha pena porque es el único lugar en el que ha sentido "amor incondicional" y que es por eso que abandona el país "llorando".

"Hoy sé que mi destino no está allí, todavía no. Todavía tengo un largo camino por lograr, y necesito hacerlo aquí. Cuando tienes hijos, tienes que pensar más en ellos que en ti mismo. E incluso cuando tienes el trabajo de tus sueños, a veces tienes que sacrificarte, ir donde puedas crecer profesionalmente", explica Rym Renom, que considera que hay muchas razones positivas para mudarse.

"Ya no quiero vivir allí. Bali ha cambiado, ya no lo reconozco... Incluso mi lugar favorito en Uluwatu, donde solía encontrar la paz, fue demolido. Para mí, fue una señal: el final de una etapa. Un paso necesario para mis hijos pero también para mí. Porque ahora tengo que crecer en otra parte, volverme más fuerte, más estable. Sé que será difícil, pero estoy segura de que será beneficioso a largo plazo. Estoy lista para esta próxima fase de mi vida", termina diciendo en su comunicado, tras el cual ha subido una foto llorando: "Escribir todo esto me duele mucho, pero sé que esto es lo que tengo que hacer. Llorando en silencio, tratando de visualizar mi vida en este nuevo lugar que hemos elegido".

Por último, ha compartido una foto junto a su exmarido, Vicent Queijo, y sus dos hijas para explicar que se siente muy agradecida por su apoyo en sus decisiones vitales: "Aunque ya no somos la familia unida como antes, siempre seremos una familia. Hemos pasado por muy dificultades en ambas partes -que no deseo que nadie experimente - pero quiero agradecer a mi familia por aceptar cumplir mi sueño: venir a vivir a Bali. Aunque las cosas dieron un giro diferente, siempre estaré agradecida por la experiencia compartida".