Equipo mtmad 08 AGO 2025 - 12:08h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' habla en detalle sobre la actitud de su segunda hija alrededor de otros niños

Fani Carbajo habla sobre su papel como suegra con la novia de su hijo Emilio

Fani Carbajo ha sacado un momento de sus días en su casa de la playa para abrirse ante la cámara y sincerarse sobre el comportamiento de su hija Victoria con otros niños. La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ regresa a un nuevo vídeo de ‘A pesar de todo’, disponible en Mediaset Infinity, para hablar en detalle sobre los problemas a los que se está enfrentando en su segunda maternidad .

La exconcursante de ‘Supervivientes’ está viviendo momentos en los que tiene que tomar decisiones sobre la crianza de su segunda hija, como así lo compartía al hablar de su gran miedo a llevar a Victoria a la guardería . La influencer aún no tiene claro si va a llevar a su pequeña, de tan solo 10 meses, a la escuela infantil. En medio de su debate interno sobre si dar ese paso en la vida de Victoria o no, Fani habla de la actitud de su hija y acerca de cómo se relaciona con otros bebés.

La influencer ha compartido algunos de los comentarios que recibía sobre la idea de que su pequeña acudiera a la guardería. “Llévala, así va a socializar más”, comenta Fani. Desvela la realidad del comportamiento de Victoria y cómo actúa cuando está rodeada de más niños. “Ve a otro bebé y le abraza”, declara la madrileña. De cara a imaginar a su segunda hija en la escuela infantil, la creadora de contenido repasa su actitud y confiesa si cree que socializar sería un problema para ella. ¡Descúbrelo a través de su canal en Mediaset Infinity!

Fani Carbajo habla de la educación que le está dando a su segunda hija, Victoria

Al hablar de las dificultades que se está encontrado en su segunda maternidad, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se adentra a comentar algunos de los trucos que emplea en la crianza de su hija. Fani desvela cómo es la educación que le está dando a Victoria para que sea una bebé sociable y generosa. “Sabe realmente lo que es compartir y no pelear”, confiesa la influencer. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Fani Carbajo continúa mostrándose totalmente transparente en un capítulo más de su canal, ‘A pesar de todo’. No solo habla del comportamiento de su segunda hija con otros niños, sino que confiesa el miedo que tiene a llevar a su pequeña a la guardería. Se sincera sobre algunas circunstancias que la desbordan, aunque tratando de mantenerse siempre positiva. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se abre como nunca para desvelar varias decisiones importantes sobre su maternidad y mantener a sus seguidores actualizados. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!