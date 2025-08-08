La artista ofreció un concierto el pasado 5 de agosto como parte del Istanbul Festival, celebrado en el Festival Park Yenikapi

Jennifer López responde en concierto a un fan que le pidió matrimonio: "No, ya lo he intentado varias veces"

Mientras conquista escenarios europeos y se prepara para cerrar una de las giras más ambiciosas de su carrera, Jennifer Lopez ha sido protagonista de un tenso momento en Estambul: le vetaron la entrada a una boutique de Chanel. El incidente, lejos de provocar una escena mediática, dejó ver una faceta distinta de la cantante y actriz, y su respuesta ha sorprendido a propios y extraños.

El hecho ocurrió el pasado lunes 4 de agosto en el lujoso centro comercial Istinye Park, tal y como ha informado 'Turkiye Today'. Lopez, que se encontraba de compras en la ciudad turca previo a su concierto, intentó entrar a la tienda Chanel, pero fue detenida por un guardia de seguridad que alegó que el local estaba lleno. Su reacción fue tan breve como contundente: "Okey, no hay problema", respondió, sin reclamar ni identificarse.

Pese a que el personal la reconoció poco después e intentó revertir la situación, la artista se negó. En lugar de eso, gastó su tiempo y dinero -al parecer la cifra ascendió a miles de dólares- en casas de moda cercanas como Celine y Beymen, según el citado medio.

Este revuelo se ha convertido en una anécdota en medio del verdadero foco de atención: su gira mundial 'Up All Night: Live in 2025'. El tour, que comenzó el 8 de julio en Pontevedra, España, y continuó el 13 de julio en Madrid, ha llevado a JLo por distintos países europeos con una propuesta escénica colosal.

En Estambul, ofreció un concierto el pasado 5 de agosto como parte del Istanbul Festival, celebrado en el Festival Park Yenikapi, donde brilló con una de las producciones más grandes jamás vistas en Turquía. El escenario fue un despliegue monumental: 36 metros de alto, 72 metros de ancho, más de 800 luces, 184 altavoces y una pantalla LED de altísima definición, de acuerdo a medios locales.

Se necesitaron 70 camiones y un equipo de 1.500 personas para montar el espectáculo, que dejó al público boquiabierto por su calidad técnica, diseño visual y coreografías. A pesar de la magnitud del show, la artista no ha publicado imágenes del concierto en sus redes. La gira finalizará este próximo 12 de agosto en Cerdeña.