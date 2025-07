Este 16 de julio habría sido el tercer aniversario de bodas de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck, oficialmente divorciados: su situación actual y un nuevo revés

Este 16 de julio marca una fecha clave en el calendario de Hollywood: el que habría sido el tercer aniversario de bodas de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Pero en lugar de una celebración, es el primer aniversario que ambos atraviesan oficialmente como solteros.

La pareja, que sorprendió al mundo al casarse en Las Vegas en 2022 tras retomar su relación casi dos décadas después de romper su primer compromiso, puso fin a su matrimonio en agosto de 2024 -oficializándose a principios de este año-. Hoy, el aniversario sirve más como punto de inflexión que como festejo: marca el cierre definitivo del fenómeno Bennifer 2.0.

La historia de amor entre JLo y Affleck ha vivido dos oportunidades. La primera, en 2002, fue un torbellino de alfombras rojas, paparazzis y un compromiso que no llegó al altar. La segunda, retomada en 2022, nació entre rumores, reencuentros y una química que parecía resistir al tiempo. Tras 17 años de caminos separados, se reencontraron como adultos -más maduros, más exitosos y aparentemente listos para escribir su gran final feliz-.

En julio de 2022 se casaron discretamente en Las Vegas, y un mes después, celebraron una boda de ensueño en Georgia, rodeados de sus familias. Pero la felicidad duró poco: tras dos años plagados de tensiones mediáticas, diferencias personales y agendas opuestas, la cantante presentó la demanda de divorcio en agosto de 2024. La separación legal, sin escándalos ni infidelidades públicas, se oficializó el pasado mes de enero. Aunque ambos ya han tomado caminos distintos, todavía los une una problemática: su mansión en Los Ángeles.

Sus altibajos

Lo cierto es que desde que decidieron retomar su romance, la pareja parecía caminar sobre una cuerda floja. Mientras JLo vive cómoda bajo los focos, Ben siempre ha mantenido una relación complicada con la exposición pública.

El actor Ben fue visto en múltiples ocasiones luciendo incómodo o incluso frustrado en eventos públicos. Su rostro serio en entregas de premios y sus ausencias en hitos clave para Jennifer -como la Met Gala o la promoción de su documental- alimentaron rumores sobre crisis. En mayo de 2024, Lopez canceló su gira 'This Is Me… Live' alegando que necesitaba tiempo con su familia. Poco después, ambos dejaron de vivir juntos.

El intérprete de 'El contable' alegó que no hubo "ningún escándalo", y confirmó que su temperamento "es un poco más reservado que el suyo", pero que "en ningún momento" se había arrepentido de intentarlo una vez más. Por su parte, la artista reveló que sintió "como si todo mi maldito mundo explotara" tras su divorcio.

Sus vidas actuales

La artista no tardó en 'renacer'. Este mes de julio, durante su gira por España, presentó una canción inédita titulada 'Wreckage of You', retrato emocional de lo que fue su matrimonio con Affleck. La letra no deja lugar a dudas con versos como "Gracias por las cicatrices que dejaste en mi corazón" y "Ahora mírame salir de los restos de ti".

Mientras ella continúa con su gira, Affleck ha optado por el silencio y su carrera como actor. Tras el divorcio, compró una nueva casa en Pacific Palisades para estar cerca de sus hijos con Jennifer Garner. Alejado de los flashes, se ha centrado en nuevos proyectos como director, en su último film, 'El contable 2', y en su papel como padre.

Los problemas con su mansión

La residencia en la que vivían en Beverly Hills fue puesta en venta por la imponente suma de 68 millones de dólares, pero no logró atraer a un comprador dispuesto a pagar esa cantidad. Con el paso de los meses, y ante la falta de ofertas concretas, el precio se redujo en varios millones, en concreto, a 59,5 millones, pero aun así la venta no ha llegado.

Por ello, según informaba a principios de mes la revista 'People', los actores han llegado a un acuerdo sobre la vivienda: retirarla oficialmente del mercado tras permanecer a la venta por más de un año.

"Aunque esperaban vender la propiedad, también dudaban en asumir una pérdida considerable. Bajaron el precio para conseguir más interés y, al no conseguirlo, les aconsejaron retirarla del mercado. Fue una decisión empresarial que tomaron juntos", reveló una fuente cercana a la revista estadounidense. Se espera que vuelva a salir al mercado para dar la impresión de exclusividad.