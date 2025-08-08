Juliana Pantoja está muy dolida con el exportero del Real Madrid por decir que no la conoce y hablar mal de ella

Iker Casillas, pillado de escapada en Colombia intimando con una 'amiga' nueva: "Hay otra chica más"

Compartir







‘Vamos a ver’ ha mostrado este viernes en primicia las pruebas de la ‘amistad’ entre Iker Casillas y Juliana Pantoja, cuya versión había sido puesta en duda. El programa ha emitido algunos de los mensajes que se llevaban intercambiando desde el año 2022 de forma prácticamente diaria, según la periodista Nuria Chavero.

Casillas y Juliana Pantoja se habrían conocido de forma casual durante un viaje del exfutbolista a Colombia y a partir de ahí empezaron a seguirse en redes sociales. Al parecer había un tonteo entre ellos y un interés de Iker por ella. Tanto, que incluso planearon verse en persona. La agenda de Casillas hizo esto imposible durante un tiempo, hasta que al final hicieron un viaje junto a otras personas a Cartagena de Indias, aunque ella acabó marchándose antes de tiempo.

Pero ¿qué pretende Juliana Pantoja aireando todos estos datos? “Ella lo que quiere es demostrar que sí ha habido una relación. Ella me sigue insistiendo en que no quiere el título de novia o exnovia, era consciente de que era un rollete. Pero durante mucho tiempo han estado prácticamente a diario con whastapps, audios, videollamadas… A ella le molesta que él esté diciendo que no la conoce”, ha explicado Nuria Chavero.

Hay mensajes más “potentes” entre Juliana Pantoja e Iker Casillas

Los mensajes mostrados por el programa no son os más “potentes”, en palabras de la periodista. “He podido ver conversaciones bastante potentes como para que este señor diga que no la conoce o que la conoce de una hora”, ha añadido la periodista.

También ha explicado que Juliana habría estado defendiendo a Casillas y diciendo que se ha portado como un caballero con ella, por eso ahora está muy sorprendida por su comportamiento, diciendo que no la conoce e incluso hablando mal de ella. “Se siente menospreciada por Iker y por los periodistas españoles. Le afecta que estén hablando mal de ella y que se digan cosas que son mentira”, ha terminado la periodista de ‘Vamos a ver’.