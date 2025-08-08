Álvaro Muñoz Escassi apuntó en '¡De viernes!' que él estaba más enamorado que Sheila Casas durante su relación

Sheila Casas recibe un mensaje que hace saltar las alarmas sobre su situación sentimental actual

Aunque derrocharon amor cuando Álvaro Muñoz Escassi volvió de 'Supervivientes', la ruptura del jinete y Sheila Casas no tardó en llegar. Él mismo nos contó que les faltó algo para poder continuar juntos pero que su amor era real y que, en esta ocasión, cree que él sentía más que ella.

Es la primera vez que Sheila Casas habla desde que Álvaro Muñoz Escassi habló en '¡De viernes!’ sobre su ruptura. "Los dos dijimos cosas y luego ejecutamos", decía el jinete en '¡De viernes!"', donde contó que a ambos les habían faltado “ganas” de querer estar juntos o de seguir juntos. Sostuvo que la decisión de romper la tomaron los dos pero también aseguraba que él estaba mas enamorado que la que entonces era su novia.

La prensa le ha preguntado por esta cuestión a Sheila a su vuelta de vacaciones, aunque ella advertía: "No he visto nada, he estado súper desconectada con amigas, no voy a decir nada".

“Es bonito, yo creo que estábamos los dos muy enamorados”, decía Sheila, que se declaraba feliz. Dice estar "muy bien de momento", cuando le preguntaban si está abierta al amor respondía "que venga lo que tenga que venir", pero insistía en que se encuentra bien tal y como está.

Pero ¿Hay posibilidad de que se reconcilien? Sheila lo tiene muy claro: "Yo estoy muy bien así".

Lo que contó Escassi de su ruptura con Sheila Casas