La polémica ha estallado de nuevo en la familia Suescun Galdeano. Esta vez, por el distanciamiento de Cristian y su hermana Sofía. Sin embargo, el pequeño de los Suescun también se ha enfrentado a su cuñado, Kiko Jiménez. Y ha vuelto a salir el tema de las llamadas telefónicas a Ortega Cano y a Gloria Camila, donde se pone en duda quien es el autor de esas bromas si Cristian o Kiko, en las que se hacían pasar por la colaboradora Paloma Barrientos, la cual pedían que la dejaran en paz.

Kiko Jiménez ha hablado con Omar Suárez, en una conversación en la que Kiko estaba fuera de sí: "Nunca le había visto tan alterado, ni siquiera en el escándalo de Maite Galdeano del año pasado. Nos echa en cara lo que hicimos ayer, cuando Paloma se dirige a ellos con un 'sois basura'. Le dolió que nadie frenara a Paloma. Luego me dice: 'Quiero que digas esto mañana en el programa: Sofía y yo vamos a tomar medidas legales contra Paloma Barrientos, porque nos ha acusado directamente de un delito de suplantación de identidad sin pruebas, y a Sofía le está afectando a nivel profesional'."

Cristian Suescun carga contra Kiko y dice que Sofía está aislada: "Se está quedando sola"

'Vamos a ver' ha podido hablar con Cristian por si quería defenderse de las acusaciones sobre la autoría de las bromas. Cristian nos dice que está muy preocupado por su estado de salud, ya que a final de mes le darán los resultados de las pruebas que le hicieron el otro día, aunque asegura que puede hacer vida normal.

Además, cuenta que mucha gente le ha escrito para decirle que su hermana se está alejando de todo el mundo, y cree que el culpable de esto es Kiko Jiménez, y que su hermana se va a quedar sola.