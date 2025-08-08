Natalia Sette 08 AGO 2025 - 17:10h.

Oriana Marzoli será la colaboradora estrella del nuevo dating show de Mediaset Infinity

¡Apuntate al casting!

El estreno de ‘El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity presentado por Sebastián Gallego, está cada vez más cerca y Oriana Marzoli no puede ocultar su entusiasmo. La concursante de varios realities de éxito se incorpora al formato como colaboradora estrella y, antes del arranque del programa, ha querido hacer un llamamiento a todos aquellos que estén dispuestos a vivir una experiencia auténtica ¡El casting está abierto y no te lo puedes perder!

Presentado por Sebastián Gallego , promete ser un dating show real, cómo nunca se ha visto antes. “Qué ganas de que empiece”, exclama con emoción Oriana. La influencer ya ha dejado claro que quiere implicarse al máximo en este nuevo proyecto centrado en las relaciones personales. Su objetivo es encontrar participantes valientes, sinceros y con ganas reales de enamorarse. “Que venga gente con ganas de conocer a personas”, pide, pues este programa busca historias reales de conexión emocional.

La influencer tiene claro qué tipo de perfiles quieren encontrar. “Tienen que tener ganas de enamorarse”, asegura. Para Oriana, este punto es clave: quienes se presenten al casting deben estar abiertos a sentir, a emocionarse y a dejarse llevar. “Que se involucren sentimentalmente”, añade. Ella, experta en realities de amor, es consciente de que muchas veces cuesta dar el paso por miedo a ser juzgado.

Un casting donde prima la autenticidad y las ganas de sentir

Según adelanta la propia Oriana, el equipo ya ha comenzado a recibir solicitudes de participación y los perfiles prometen. “Hay chicas preciosas”, comenta entusiasmada. Además, asegura que los chicos tampoco se quedan atrás: “Hay unos bombones de hombres”, adelanta. La exconcursante de 'Supervivientes' deja ver que el nivel del casting está siendo muy alto.

Desde la organización del programa tienen claro que buscan algo más que belleza. Quieren gente auténtica, dispuesta a mostrarse tal como es y a vivir la experiencia al 100 %. La cercanía y el deseo de conectar serán claves para quienes quieran formar parte del reality. Si crees que es tu momento para encontrar el amor, ‘El loco amor’ puede ser tu oportunidad. Oriana ya está lista para acompañarte en esta aventura y quiere conocerte. ¿Te atreves a formar parte de esta experiencia? ¡El casting sigue abierto!