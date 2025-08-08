Jaime Anglada permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras el grave accidente de tráfico

El cantante Jaime Anglada, íntimo amigo del rey Felipe, ingresado en estado crítico tras ser atropellado en Mallorca

El músico mallorquín Jaime Anglada permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras el grave accidente de tráfico que sufrió la pasada noche cuando circulaba en moto y fue embestido por un coche que realizó una maniobra indebida y se dio a la fuga. Horas después de trascender la noticia, se ha conocido la última hora de su estado de salud y su parte médico.

Según ha podido confirmar Europa Press a través de su entorno, el cantante ha sufrido la extirpación del bazo y presenta, además, rotura de cadera, mandíbula y costillas, permaneciendo bajo vigilancia por un traumatismo craneoencefálico grave.

El pronóstico del cantante, íntimo amigo del rey Felipe VI, sigue siendo crítico y se mantiene en observación permanente debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto.

Sanitarios y policías acudieron rápidamente al lugar de los hechos, gracias a los avisos de varios testigos, y lograron detener al presunto responsable pocas horas después del accidente.

El entorno del artista ha pedido respeto y discreción ante la avalancha de mensajes de apoyo recibidos mientras los vecinos de la zona, aún consternados, siguen comentando el suceso que ha tenido lugar prácticamente a la puerta de su casa. La preocupación es máxima en el círculo más cercano de Anglada, que aguarda con esperanza la evolución de su estado en las próximas horas.

La zona en la que ha ocurrido el accidente

Las imágenes captadas en la escena muestran el aparcamiento donde se produjo el impacto entre la moto del artista y un vehículo que circulaba en sentido contrario y acabó por arrollarlo, realizando una maniobra ilegal antes de huir del lugar. Entre dos plazas de aparcamiento, sobre el asfalto, se pueden observar restos de sangre y arenilla, evidencia de la brutalidad del choque y del trabajo inmediato de los servicios de emergencia para intentar estabilizar al músico.

Las señales azules pintadas en el suelo delimitan los aparcamientos, y justo entre ellas, la zona presenta un marcado color rojizo y áreas cubiertas con polvo y arena, utilizado habitualmente por los servicios de limpieza para absorber líquidos tras accidentes.