Julen de la Guerra, concursante de ‘MYHYV’, ejerce de reportero en redes sociales

Intensa y con ruptura en directo: así fue la historia de amor de Violeta Mangriñán y Julen de la Guerra

MadridSi ha habido un concursante que ha pasado muchas veces por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, ese es Julen de la Guerra, el joven madrileño pasó hasta en tres ocasiones por el programa de citas, dos como pretendiente y una como tronista. Su paso por los platós de televisión siempre ha estado muy ligado a temas del corazón, Violeta Mangriñán o Sandra Pica han sido solos dos de las mujeres que ha ocupado su corazón. Así es su vida actual lejos de la televisión.

Influencer y streamer

El exconcursante de ‘Secret Story’, decidió alejarse de la televisión y de Madrid, establecerse un tiempo en Valencia y centrarse en las redes sociales como influencer y como ‘streamer’ en Twitch, una faceta que ha dejado de lado para ejercer ahora como reportero asfáltico desde su ciudad natal.

Su cambio de trabajo ha dado un giro completamente a su vida e incluso a su personalidad, sacando de muy dentro de él, su lado más alocado y extrovertido. Poco queda de aquel joven de personalidad reservada, tímido y extremadamente sensible. Y aunque hubo un tiempo en el que le gustaba hacer pública su vida privada, ahora intenta huir de todo ello.

La relación más sonada del extronista, fue con Violeta Mangriñán, un amor lleno altibajos, distanciamientos, reconciliaciones y una ruptura en directo que dejó a todos sin palabras cuando la actual pareja de Fabio Colloricchio decidió romper con él desde ‘Supervivientes’.

Hubo un momento en la vida del madrileño, que decidió alejarse de los focos de las televisiones y de su ciudad natal, instalándose en Valencia y dedicándose por completo a las redes sociales y dar rienda suelta a la creatividad como ‘streamer’ en Twitch.

El influencer vivió está etapa muy feliz y aunque pensaba que sería un proyecto a largo plazo, lo cierto es que tuvo que poner punto final a este capítulo de vida y volver a Madrid.

Salseos y cotilleos VIP

Poco queda del Julen de la Guerra, tímido y reservado, su nueva faceta como reportero ha sacado su lado más rebelde. Micro en mano, perspicacia y mucho morro es lo que encontramos en sus vídeos con una “honestidad brutal”.

El reportero no se pierde una y está a la última en cuanto a programas de Telecinco se refiere. La actualidad pura y dura de programas como ‘Vecinos’, ‘Supervivientes’ o ‘GH’ le lleva a la calle en busca de saber lo que la calle opina sin filtros.

Aunque hubo un tiempo en el que contaba su vida en redes sociales, desde finales del 2023 no hay ni rastro de su lado más privado. Atrás han quedado sus conciertos, baños veraniegos en la playa, tardes de sofá y manta con su perro, frases inspiradoras o sesiones de fotos profesionales como si de un modelo se tratase.