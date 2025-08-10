Juan Arcones 10 AGO 2025 - 11:00h.

El protagonista de 'Footloose' fue una de las celebrities afectadas por una de las estafas financieras más graves de la historia

El mayor miedo y la curiosa obsesión de Kevin Bacon: "Me he vuelto adicto a la siesta, es terrible"

Compartir







No por ser una figura de Hollywood vas a librarte de los estafadores. Porque siempre van a estar al acecho, y cuanto más dinero tengas, más peligroso será… y más probable es que estés en su punto de mira. También, cuando uno tiene demasiada fortuna, tiende a confiar en sus gestores financieros. Y a veces ese es el gran error que podemos cometer. Si no, que se lo digan a Kevin Bacon, que estuvo a punto de perder todo su patrimonio en 2008.

Y es que en ese año tuvo lugar uno de los fraudes económicos más devastadores de nuestra historia reciente. Una estafa financiera que sacudió al mundo por completo. Estamos hablando, por supuesto, del esquema Ponzi de Bernie Madoff. Durante décadas, Madoff, un importante inversor de Wall Street y expresidente del Nasdaq, operó un fondo que prometía rendimientos constantes y seguros. Lo que en realidad hacía era utilizar el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, sin generar beneficios reales.

PUEDE INTERESARTE Así son Travis y Sosie, los desconocidos hijos de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick

Este tipo de fraude se sostiene mientras sigan entrando nuevos fondos, pero se viene abajo cuando demasiadas personas intentan retirar su dinero al mismo tiempo. Y claro, en 2008 llegó la gran crisis financiera que sacudió medio mundo. Así que en diciembre de ese año, las solicitudes de retiro de capital se multiplicaron. Ahí es cuando Madoff confeso a sus hijos que el fondo era “una gran mentira”. Esta confesión fue reportada originalmente por el FBI y apareció recogida en la acusación formal y en reportes del Departamento de Justicia de EE.UU.

Fueron precisamente sus hijos quienes lo denunciaron al FBI, y el 11 de diciembre fue arrestado. El fraude se estimó en unos 65.000 millones de dólares en activos falsos declarados, aunque las pérdidas reales (el capital invertido por las víctimas) rondaron los 18.000 millones. Entre las víctimas había bancos, fondos de pensiones, organizaciones benéficas y miles de inversores particulares. También famosos como el director Steven Spielberg, a través de su fundación Wunderkinder; el actor John Malkovich; el jugador de béisbol Sandy Koufax; el presentador de televisión Larry King; y la familia del premio Nobel Elie Wiesel, cuya fundación perdió más de 15 millones de dólares. Y también Kevin Bacon y su mujer Kyra Sedgwick.

PUEDE INTERESARTE Paul Newman o cómo estar casado con la misma mujer 50 años aunque todo esté en contra

Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, entonces es demasiado bueno para ser verdad telecinco.es

Según declaraciones del propio Bacon, habían invertido “la mayoría de nuestro dinero” en el fondo de Madoff, creyendo que se trataba de una opción segura. En una entrevista en el pódcast ‘SmartLess’, conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, Bacon habló por primera vez en profundidad sobre lo que vivieron. “Fue horrible. Estábamos furiosos, angustiados. Pero al mismo tiempo, al día siguiente nos miramos y nos dijimos: vale, ¿qué tenemos? Tenemos salud, tenemos a nuestros hijos, nos tenemos el uno al otro, seguimos teniendo trabajo… así que seguimos adelante”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La fortuna de ambos actores se estimaba en unos 100 millones de dólares antes de la estafa financiera. Porque no solo Bacon había trabajado en grandes películas con buenos sueldos como ‘Footloose’, ‘Temblores’, ‘Mystic River’ o ‘Apolo 13’, sino que su mujer, Kyra Sedgwick, también había ganado bastante dinero con serie ‘The Closer’, además de números premios como un Emmy o un Globo de Oro por su papel de Brenda Leigh Johnson.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El actor no ha querido hacer de ello un relato victimista, aunque ha sido uno de los más transparentes a la hora de hablar del tema. En una entrevista con Variety, señaló que ni él ni Kyra quisieron embarcarse en demandas interminables, pero sí participaron en el fondo de recuperación para víctimas que se organizó tras la caída del imperio de Madoff: Madoff Victim Fund, un fondo creado por el Departamento de Justicia de EE. UU. que, hasta hoy, ha devuelto más de 4.000 millones de dólares a miles de afectados mediante un proceso de reclamación largo y legalmente complejo. Gracias a ese fondo, lograron recuperar una parte del dinero perdido, aunque no todo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“No es que nos arruináramos del todo, pero fue una gran parte de lo que teníamos. Fue como ver cómo se derrumbaba una casa en la que habías trabajado durante décadas. Y no porque tú hicieras algo mal, sino porque confiaste en la persona equivocada”, explicó en Variety, dejando clara la injusticia de la estafa que sufrieron.

“Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, entonces es demasiado bueno para ser verdad”, dijo el actor en una entrevista para la revista People. Pero también ha admitido que es una frustración que aún persiste veinte años después. “Voy a un gimnasio, que tiene algunas máquinas y solo un puñado de personas. No hay duchas, es muy básico. Pero hay una máquina de press de piernas. El press de piernas puede ser brutal. Estás tumbado de espaldas, y haciendo el ejercicio. La máquina está justo al lado de una ventana, y cuando miro por esa ventana, estoy mirando directamente al edificio donde estaba Madoff. Estoy con un dolor insoportable, haciendo el press de piernas, mirando por esa ventana. Es perfecto, de una forma curiosa, porque también tengo que pensar: “Puedo soportarlo”. Y así es como nos sentimos con lo de Madoff”.

Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de prisión federal por 11 cargos, entre ellos fraude de valores, lavado de dinero, perjurio y robo. Murió en abril de 2021 en prisión, a los 82 años. Tras su caída, la organización designada para recuperar los fondos, Irving Picard, logró devolver más de 14.000 millones de dólares a las víctimas, mediante demandas y recuperación de activos. El caso supuso un enorme escándalo internacional y puso en evidencia las fallas de supervisión de la SEC, que había recibido múltiples advertencias sobre el fraude de Madoff durante años sin actuar.