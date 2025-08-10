La joven ha fallecido por complicaciones derivadas de un coágulo de sangre en el corazón y el cuello

La actriz de cine para adultos sumaba más de 200.000 seguidores entre TikTok e Instagram

La actriz de cine para adultos estadounidense Lina Bina ha muerto a los 24 años de edad debido a complicaciones derivadas de un coágulo de sangre en el corazón y el cuello. La noticia ha conmocionado a todos sus seguidores.

La joven, que era conocida en las redes sociales como ‘Miss John Dough’, falleció el 5 de agosto en el condado de Polk, Florida (EEUU), y fue su primo, el creador de contenido Miguel Santiago, quien comunicó la noticia a través de TikTok.

“Es tan trágico. Es tan, ya saben, increíble. Mantengan a su familia cerca de ustedes porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”, expresó el joven.

La causa del fallecimiento de Lina Bina

También su hermana Moni quiso tener unas palabras de despedida en las redes sociales. “No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla”, expresa en un mensaje publicado por ‘World Star Hip’.

En declaraciones al diario 'The Sun', ella misma ha confirmado que su hermana falleció por complicaciones causadas por "un coágulo de sangre en el corazón y el cuello".

Lina Bina acumulaba más de 10.800 seguidores en Instagram y cerca de 189.000 en TikTok, donde compartía momentos de su vida personal y profesional.