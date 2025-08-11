Alberto Samperio 11 AGO 2025 - 19:14h.

El periodista se ha sentado en el plató para hablar de sus logros, sus experiencias y su trayectoria profesional

Boris Izaguirre, el mítico colaborador de 'TardeAR', se ha sentado en el plató para hacer un repaso de su vida junto con el resto de los colaboradores. El tertuliano ha vivido uno de los momentos más íntimos en el programa y ha dejado su vida al descubierto.

Sus triunfos, sus amores y sus mayores secretos han sido analizados minuciosamente en una de las mejores entrevistas que ha tenido 'TardeAR'. La primera pregunta a la que ha contestado el periodista ha sido sobre su mayor logro.

Él no ha dudado en responder que es su relación con su marido Rubén Nogueira, un amor que perdura después de 33 años. "El amor va evolucionando y va cambiando y tú con él... Lo importante es que lo compartas y lo prolongues", ha confesado Izaguirre.

También ha recordado cuando Rubén y él se conocieron, todo a raíz de un accidente en un ascensor. Sin embargo, Bea Archidona ha querido saber si la relación de ambos se ha tambaleado en el pasado y Boris con un toque de humor no lo ha negado. "Más por culpa mía que por nadie más", ha expresado el periodista recordando un episodio de adulterio.

Por otro lado, Boris Izaguirre ha hecho hincapié en lo que significa llegar a la fama cuando estaba en 'Crónicas marcianas' y los programas que le hicieron más famoso en España. Ha comentado que "hay que hacer un esfuerzo para que no se te suba".

Sus experiencias con las mujeres

El periodista ha recordado con mucho humor todas las veces que ha tenido experiencias con mujeres. El programa ha puesto imágenes de entrevistas pasadas en las que bromeaba sobre sus vivencias. No obstante, el colaborador de 'TardeAR' no ha desaprovechado la oportunidad para contar algún que otro secreto.

"Yo tengo mucho atractivo hacia el público heterosexual", ha comenzado a decir el periodista. Tras esto, ha revelado que en el pasado tuvo una relación con una mujer: "Tuve una cierta novia... Sentí muchas cosas por ella". Boris tampoco ha querido olvidarse de las grandes mujeres que ha tenido en su vida.

En este caso se ha acordado de su madre y del libro que escribió sobre ella, de Lucía Bosé y hasta de María Teresa Campos mientras miraba atentamente a Carmen Borrego. "Las extraño mucho", ha admitido el periodista cuando las ha nombrado.