Alberto Samperio 11 AGO 2025 - 18:03h.

La empresaria y sus familiares habrían sido engañados por una joven de 21 años, hija de una directivo de la música

Arantxa de Benito comenta la reacción de Guti a la boda de su hija en común, Zayra Gutiérrez

Compartir







La presentadora Arantxa de Benito ha sido víctima de una estafa al comprar unas entradas falsas . La madre de Zayra Gutiérrez ha hecho una denuncia pública a través de sus redes sociales para comunicar que ha sido engañada. "Quería compartir con vosotros la rabia, la indignación, el cabreo y la impotencia que estamos viviendo algunos familiares y yo", comenzaba a explicar en el vídeo.

La ex de Guti habría comprado 15 entradas falsas para el concierto de Coldplay en Londres. La estafa sería de unos 6.000 euros y esto ha indignado en demasía a Arantxa de Benito. La empresaria ha entrado en directo en 'TardeAR' para comentar con los colaboradores lo que le ha ocurrido a ella y a sus familiares.

"Ella se ofreció voluntariamente a ofrecerme entradas de los conciertos", ha asegurado la presentadora. "Confié en ella", ha comentado después. Arantxa de Benito ha mostrado su enfado por esta situación y ha explicado que las entradas falsas no son el único problema que tiene ahora.

"Nos vemos con billetes, habitaciones y alojamiento todo pagado, y hay entradas que no son auténticas", ha manifestado Arantxa. Además del concierto de Coldplay, esta estafadora habría engañado a otras 11 personas en un concierto de AC/DC.

La empresaria ha aclarado que quiere dar voz a esto para que la gente no se deje engañar y que compre y venda entradas solo los por canales oficiales para evitar estos problemas. "Me siento un poco la protagonista de terror", ha señalado Arantxa de Benito. "Todo esto lo dejo en manos de los abogados", ha advertido la ex de Guti.

La estafadora responde a Arantxa de Benito

La presunta timadora sería una persona importante dentro del mundo de la música. Una joven de 21 años hija de un directivo de la industria. "Yo no soy un personaje público pero mi padre es una persona que tiene una larga historia en el mundo de la música", ha admitido la joven.

Tras esto, ha desmentido la información que ha dado la presentadora de televisión: "Ha habido un lío con las entradas. Mi fallo es que soy una persona demasiado buena. Yo las entradas se las iba a conseguir, pero qué pasa, que empieza a decirme 15, después 8, después 'te las pago más adelante, no tengo dinero, estoy un poco chunga".

"Dice que son falsas. Eso no es cierto, yo ni las he tocado. Las amigas de Arantxa me están amenazando y yo ya la he denunciado, que lo sepáis", ha asegurado la presunta estafadora. Arantxa ha reaccionado muy indignada a las palabras de la joven: "¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de darle la vuelta a la tortilla!"