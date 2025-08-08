TardeAR Madrid, 08 AGO 2025 - 20:45h.

La icónica Yurena se ha sentado en 'Tardear' para hacer un repaso de toda su carrera profesional

Yurena siembra la duda sobre su conflicto con Tamara por el nombre artístico

Yurena se ha abierto como nunca en 'Tardear'. La mítica cantante ha dado una entrevista de lo más emotiva en el programa de Telecinco. "Si volviese atrás, no me hubiese dedicado jamás al mundo artístico", ha dicho de forma tajante. El motivo por el que hubiera preferido haber sido "veterinaria" o "criminóloga" es "el linchamiento" que ha sufrido desde hace años.

La intérprete de éxitos como 'No cambié' o 'A por ti' ha denunciado que ha estado durante mucho tiempo "sometida a insultos, injurias y calumnias". Tiene claro que hubiera tenido una vida más tranquila si no se hubiera dedicado a la música, aunque también aclara que el arte le ha acarreado cosas muy positivas. Verónica Dulanto, presentadora del programa de Telecinco, le decía que "es un icono".

La emoción de Yurena al recordar a su madre, Margarita Seisdedos

Yurena ha sido considerada como una de las figuras más activas dentro del colectivo LGTBIQ+. "Lo valoro mucho y no puedo estar más agradecida a todo lo que me apoyáis", reponde la cantante vasca. A lo largo de su carrera musical, Yurena ha ido siempre de la mano junto a su madre, Margarita Seisdedos. La mujer, fallecida en 2019, estuvo defendiendo durante años a capa y espada a su hija frente a los ataques que recibía.

En el momento en que la ha recordado, la artista no ha podido evitar las lágrimas. "Siempre me acompañaba", lamenta. Echando la vista atrás, cree que ha sido "un gran error" el haber "confiado demasiado" en las personas. "Se puede cambiar, pero ahora me pasa lo contrario. Confio en mis amigos y gente que me quiere", declara.