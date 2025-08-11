'Tardear' capta al Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes, trabajando como camarero en las fiestas de San Cayetano de Madrid
Alejandro Reyes ha sido pillado por las cámaras del programa con una nueva faceta
El nuevo trabajo de Alejandro Reyes que le une a su madre Ivonne en el terreno profesional
Actor, concursante de 'Supervivientes'... ¡y ahora camarero! Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes, ha sido captado por las cámaras de 'Tardear' dando su mejor versión en una barra de las fiestas de San Cayetano de Madrid.