TardeAR Madrid, 11 AGO 2025 - 18:19h.

Alejandro Reyes ha sido pillado por las cámaras del programa con una nueva faceta

El nuevo trabajo de Alejandro Reyes que le une a su madre Ivonne en el terreno profesional

Compartir







Actor, concursante de 'Supervivientes'... ¡y ahora camarero! Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes, ha sido captado por las cámaras de 'Tardear' dando su mejor versión en una barra de las fiestas de San Cayetano de Madrid.