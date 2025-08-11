Logo de telecincotelecinco
Logo de TardeARTardeAR

'Tardear' capta al Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes, trabajando como camarero en las fiestas de San Cayetano de Madrid

'Tardear' capta al actor Alejandro Reyes trabajando como camarero en las fiestas de San Cayetano de Madrid
Tardear pilla al actor Alejandro Reyes trabajando en las fiestas de San Cayetanotelecinco.es
Compartir

Actor, concursante de 'Supervivientes'... ¡y ahora camarero! Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes, ha sido captado por las cámaras de 'Tardear' dando su mejor versión en una barra de las fiestas de San Cayetano de Madrid.

Temas