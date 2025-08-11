Silvia Herreros 11 AGO 2025 - 09:02h.

La extronista de 'MyHyV' ha tenido que defenderse de aquellos que opinan que está fomentando el problema del alquiler y la vivienda en España

Marina Ruiz abre las puertas de su nueva casa en Madrid: sala de cine, gimnasio, piscina y sauna

Marina Ruiz abre las puertas de su casa de Córdoba y recibe críticas tras anunciar que la ha puesto en varias plataformas de alquiler vacacional. Hace tiempo que la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no vive allí. Para ganar algo más de dinero, ha decidido alquilar su casa a turistas; algo que en plena crisis de la vivienda y con los precios de los alquileres por las nubes, ha levantado algunas ampollas.

La exnovia Omar Sánchez es propietaria de una casa situada prácticamente en el centro de Córdoba. A 1,9 km de Mezquita de Córdoba y a 9,1 km de Medina Azahara, se trata de un apartamento de 80 metros cuadrados, dos habitaciones con cama de matrimonio, salón con sofá cama, cocina y dos baños completos.

Con plaza de garaje incluida, tiene también aire acondicionado, calefacción central y wifi y televisor de pantalla plana. La casa, que ha sido reformada recientemente, se alquila en Booking y Airbnb a unos 100 - 130 euros la noche.

Marina está en todo su derecho de alquilar su casa, sin embargo, que haya optado por el alquiler vacacional no ha sentado bien a una parte de sus seguidores, que la acusan de estar especulando y fomentando el problema de la vivienda en España.

"Sociedad intentando combatir la especulación y precios de la vivienda vs. influencers en su propia realidad publicitando sus pisos en airbnbs abiertamente" o "Nos quejamos de los pisos turísticos y ella misma sin dar oportunidad a otros a vivienda alquilada", son algunos ejemplos.

Algunos internautas también han llevado esto a la política y cuestionado los apoyos económicos que estas plataformas proporcionarían en los conflictos bélicos: "Airbnb proporciona económicamente a Israel, y ayuda a cometer el genocidio en palestina matando a miles de civiles, Boikot por favor", "Airbnb da apoyo a la causa israelí!! Buscad todas esas empresas, por favor".

Ante esta serie de comentarios negativos, Marina ha estallado. "Bueno, reina, yo he trabajado de camarera por las noches reventada mientras estudiaba la carrera de Turismo. Cosas de la vida: me ha ido bien en las redes, he ahorrado, me he comprado mi piso, y por temas laborales tengo que vivir en otro lugar. Así que haré con mi vivienda lo que me dé la real gana", ha contestado la extronista.

"Que está todo dado de alta pagando a una agencia porque me lo lleve y dando trabajo a una agencia y a una empresa de limpieza. Te quiero decir, que no se te haya dado aún la oportunidad no es cuestión de echar mierda a los demás", ha justificado.