Lidia González 11 AGO 2025 - 13:32h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ saca a la luz los duros comentarios que ha recibido sobre su papel como madre

Fani Carbajo desvela cómo ha sido para su hijo Emilio crecer sin un padre presente

Compartir







Fani Carbajo se ha visto obligada a defenderse de algunos comentarios que ha recibido que no le han hecho ninguna gracia. Tras su último capítulo de ‘A pesar de todo’, disponible en Mediaset Infinity, en el que se sinceraba sobre sus miedos de llevar a su hija a una guardería, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha encontrado con muchos mensajes y ha decidido contestar a las críticas que la tachan de “abandonar” a su hijo Emilio por Victoria. La influencer ha dado un golpe sobre la mesa y no se ha callado nada.

Más enfadada que nunca, la creadora de contenido admite que se ha sentido obligada a justificar su situación y los pasos que da en la crianza de sus hijos. Tras admitir los problemas a los que se está enfrentando en su segunda maternidad, la exconcursante de ‘Supervivientes’ saca a la luz las duras opiniones que ha recibido en las redes sociales: “Tenía abandonado a su hijo y ha tenido a su hija para tapar el error que cometió con su hijo”.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo habla claro de la familia paterna de su hijo Emilio

“Siempre tenéis que meter el dedo en la llaga”, comienza defendiéndose. Cada vez más molesta con el revuelo que se ha formado tras su último capítulo, la madrileña estalla contra todos los comentarios y la envidia que genera su vida plena: “Como a ti te va mal, no soportas que alguien públicamente exprese que le va bien”. La influencer ha relatado todo lo que ha vivido en los últimos días, hasta el punto en el que sus amigas tuvieron que sacar la cara por ella.

Fani Carbajo habla claro de su papel como madre con Emilio

Aunque no es la primera vez que se ha mostrado muy orgullosa sobre lo mucho que ha luchado por su hijo mayor, en esta ocasión, ha querido defenderse. Fani Carbajo habla claro de su papel como madre con Emilio y de la relación que mantiene con él. “Yo sola le he sacado adelante durante 17 años”, asegura tajantemente la influencer. Visiblemente molesta con todo lo que ha ocurrido, la creadora de contenido aclara la verdad sobre su situación familiar.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo y Fran Benito le regalan un coche a su hijo Emilio

Fani Carbajo se sienta frente a las cámaras para defenderse de todos los mensajes que ha recibido tras su último capítulo de mtmad. Cansada de que se este juzgando cada paso que da y, especialmente su papel como madre, la influencer ha roto su silencio y ha contestado a todo. Además, la exparticipante de ‘LIDLT’ hace una profunda reflexión sobre la realidad que transmite respecto a su familia. Más sincera que nunca, la creadora de contenido le dedica un capítulo completo a todas las personas que la critican.