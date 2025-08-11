Ana Carrillo 11 AGO 2025 - 17:14h.

La exparticipante de 'Pesadilla en El Paraíso' e hija de Paco Jémez ha revelado que se va a casar y ha compartido el vídeo de la pedida

Nadia Jémez, sobre sus planes de futuro: "Me encantaría ser madre joven, casarme y llevar una vida tradicional"

Nadia Jémez, exparticipante de 'Pesadilla en El Paraíso', ha anunciado que se va a casar con su novio, un joven llamado Miguel Otero con el que le dio una nueva oportunidad al amor tras su ruptura con el youtuber xBuyer. La hija de Paco Jémez, entrenador del U.D. Ibiza, ha dado la noticia a través de Instagram y TikTok, donde ha compartido el vídeo de la pedida de mano.

"Nos casamos", ha escrito la creadora de contenido junto a un vídeo que ha titulado 'La pedida de mano más bonita del mundo'. En él, se ve que el joven se arrodilla en mitad de la cena en un restaurante con vistas al mar para hacerle la famosa pregunta a su novia, que le abraza emocionada y le da su 'sí, quiero', que confirma que habrá boda, aunque aún no sabemos cuándo será la fecha porque no la han anunciado.

Esta pedida de mano que llega unos meses después de que se fueran a vivir juntos a una casa en A Coruña, ciudad a la que Nadia Jémez se mudó después de romper con Javi Ruiz, conocido en YouTube y redes como xBuyer, y haber decidido que no quería seguir probando suerte como influencer y concursante de realities en Madrid.

Con esta propuesta matrimonial, la hija de Paco Jémez y Vaneska Rocha, que tiene 26 años, cumple su sueño de poder casarse y se acerca a su deseo de tener hijos joven, que es sueño, tal y como nos contó en una entrevista concedida a OUTDOOR en el verano de 2023, cuando todavía era novia de xBuyer.

En otro vídeo compartido en sus redes sociales, ha explicado que intuía que su novio le iba a pedir matrimonio ese día porque lleva muletas y está en periodo de reposo y quiso salir a un restaurante. Ese vídeo lo grabó antes de la pedida para mostrar que estaba casi segura de lo que iba a ocurrir minutos después.

Compañeros de su etapa televisiva como Marina Ruiz, Anuar Beno y Jorge Pérez la han felicitado por su compromiso matrimonial, mensajes que ella ha agradecido públicamente.