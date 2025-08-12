Ana Carrillo 12 AGO 2025 - 16:39h.

Benita, exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP', ha roto a llorar al hablar de su situación, en la Estación de Atocha, a la que ha llegado en silla de ruedas

Benita, conocida también como Maestro Joao en el terreno profesional, ha reaparecido en la Estación de Atocha en silla de ruedas, dejando muy sorprendida a la reportera de 'Europa Press' que se ha encontrado con ella. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP' ha explicado que regresaba de Barcelona y que lo hacía sola y, al hablar de su situación, no ha podido evitar emocionarse y romper a llorar.

La primera pregunta de la periodista al verla en silla de ruedas, algo que ella no había desvelado en sus redes sociales, ha sido preguntarle el motivo por el cual no puede andar por sí misma y necesita ser conducida en una silla de ruedas por un miembro del equipo de atención de la estación. "Me han pasado muchas cosas. A mí ya me pasan muchas cosas siempre. Siempre, toda mi vida. Y me han pasado más. Pero no son malas. No son malas", repetía Benita, que no terminaba de aclarar qué es lo que ha ocurrido.

Sin dar más detalles, confesaba que lo que le ha sucedido "no es ninguna tontería" pero que no llega a ser grave, por lo que ha sido "valiente" y ha decidido desplazarse sola, sin la compañía de su representante, desde Barcelona a Madrid: "No es nada grave, aunque ha sido muy importante". Ha sido al mencionar esas palabras cuando ha roto a llorar, momento en el que la reportera intentaba calmarla y darle ánimos, recordándole que siempre ha sido muy fuerte y ha estado llena de energía, entusiasmo y vitalidad.

"Tengo que ser fuerte. Cuando me dicen: 'Qué fuerte eres, Benita'; digo: 'Por tantas Benitas...'. Y bueno, aquí estoy. Estoy feliz de estar aquí en Madrid y de hacer todo, todo lo que estoy haciendo. Y que ayude a la gente y que les sirva y que sepa todo el mundo que nunca es tarde, nunca es tarde, nunca", ha sido la respuesta de la vidente, que intentaba consolarse a sí misma e infundirse fuerzas porque considera que "hay que seguir luchando por todas y cada una de las Benitas" de este mundo.