Patri Pérez siempre es honesta con sus seguidores, sobre todo en temas de maternidad. Desde que se quedó embarazada de Río, su primer hijo junto a Lester Duque, ha compartido todo lo que vive siendo madre, lo bueno y lo malo. Es por ello que tras admitir que tiene un embarazo de riesgo, y tomar una decisión sobre su parto, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se atreve a enseñar por primera vez la cicatriz de la cesárea del parto de Río.

Su hijo Río venía con dos vueltas de cordón umbilical en el cuello, por tanto, no pudo tenerlo de forma natural y le hicieron una cesárea programada. La influencer ya ha hablado en otras ocasiones sobre la dolorosa recuperación de la cesárea y ahora la enseña por primera vez. “No se las he enseñado desde que nació Río”, anuncia nada más empezar el video. Sin ningún reparo, Patri enseña a cámara cómo la tiene tras 18 meses desde que se la hicieron.

La exparticipante de ‘La última tentación’ admite que desde el principio no se la trató cómo debía y no le ha quedado del todo bien. “Se me ha hecho hipertrófica”, explica mientras la muestra. “Tiene protuberancias”, admite sin ningún reparo. La influencer se está preparando para tener a su segundo bebé y todavía no sabe si la va a poder tener de forma natural, por lo que debe cuidarse muy bien la cicatriz debido a que su hija podría también nacer por cesárea.

Patri Pérez explica cómo se está cuidando la cicatriz para que mejore

La influencer no tiene claro si podrá dar a luz de manera natural a su bebé debido a su embarazo de riesgo. Es por ello que ha decidido a empezar a cuidarse mucho la cicatriz que le quedó de la cesárea por si tiene que pasar por ello de nuevo. “No me la he tratado como debería”, admite a sus seguidores. Ahora, un profesional le ha recomendado que se ponga unos parches para ver si es posible reducir el hinchazón de la cicatriz de cara al nacimiento del bebé que está en camino.

Patri Pérez regresa a su canal ‘Renaciendo’, disponible en Mediaset Infinity, para enseñarle a todos sus seguidores cómo ha quedado la cicatriz del parto de Río después de no cuidarla como debería. Además, la influence hace un actualización sobre los síntomas que está teniendo y desvela su preocupación por los kilos que ha engordado en este segundo embarazo ¡No te pierdas nada dándole play al video!