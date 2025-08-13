'Tardear' mantiene una conversación telefónica en exclusiva con Miri Pérez-Cabrero en la que le preguntan sobre sus fotos con Froilán

Froilán, pillado intimando con la influencer Miri Pérez-Cabrero: ¿Nuevo amor a la vista?

El pasado 12 de agosto, 'Tardear' emitía en primicia la portada de la revista 'Semana' donde se mostraba una imagen del nieto del rey emérito en actitud cariñosa con la creadora de contenido Miri Pérez-Cabrero que daba rienda suelta al rumor de una posible relación entre ellos.

Con la intención de confirmar o desmentir dicha información, el programa se pone en contacto con la exconcursante de 'Supervivientes' y esto es lo que les ha contestado al equipo.

Miri Pérez-Cabrero se pronuncia sobre el rumor

Desde un primer momento, la influencer se mostraba reacia a responder a las preguntas de 'Tardear'. "No he visto nada", responde reiteradamente. "No voy a comentar nada y no voy a hablar de estas cosas", es otra de las respuestas contundentes que daba Miri Pérez-Cabrero, quien se encontraba en la playa "con poca cobertura".