Exclusiva | La reacción de Maite Galdeano ante la presunta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez: "Es confabulación de él"

Maite Galdeano niega la posibilidad de que el rumor de infidelidad sea cierto'Tardear'
Después de que saltara a la luz la noticia de una presunta infidelidad cometida por parte de Sofía Suescun y de que el propio implicado, el influencer Juan Faro, se pronunciase en exclusiva sobre el tema, es Maite Galdeano quien conecta en el programa de 'Tardear' para desvelar cuál es su opinión al respecto: ¿Ve capaz a su hija de haberle sido infiel a Kiko Jiménez? Aquí te lo contamos.

