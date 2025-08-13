Alberto Samperio 13 AGO 2025 - 17:44h.

El posible amante de Sofía Suescun se ha pronunciado sobre la posible ruptura de ella con Kiko Jiménez

La primera reacción de Juan Faro tras ser relacionado con Sofía Suescun: "Cómo te voy a contar eso"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez están al borde de la separación. Ambos han salido en la portada de la revista 'Lecturas' para contar públicamente que no están pasando el mejor momento por su relación. Y es que los rumores de que la ganadora de realities como 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' le ha sido infiel a su pareja han comenzado a sobrevolar.

Ahora ha entrado en acción una tercera persona: Juan Faro. El influencer con más de 350 mil seguidores en redes podría haber tenido un idilio con la hija de Maite Galdeano, aunque todavía no hay nada demostrado. Uno de los reporteros de 'TardeAR' se ha acercado hasta la casa del creador de contenido para saber más sobre este presunto triángulo amoroso.

"Es un tema que tienen que hablar entre ellos", le ha contestado Juan Faro al periodista del programa cuando le han preguntado sobre la portada de 'Lecturas'. El influencer no ha querido decir mucho más al respecto, pero en ningún momento ha afirmado ni desmentido que se haya visto con Sofía Suescun en su casa.

El posible amante de Sofía ha dado su mejor cara a la prensa montado en un Lamborghini y ha contado que se están diciendo mentiras sobre él: "Sabéis el año que he pasado, las mentiras que se han dicho... Yo no he sido acusado de narcotráfico ni de nada".

Por otro lado, durante esta mañana el creador de contenido subía una historia con el siguiente mensaje: "La mujer que eliges es un reflejo de tus estándares". Cuando el periodista le ha preguntado sobre si este mensaje estaba relacionado con Sofía, Juan Faro ha sonreído.

"Es la que estoy buscando. Todos buscamos a una mujer así, ¿no?", ha contestado entre risas. Por último, el influencer ha dejado claro que lo único que tiene con Sofía Suescun es una amistad.