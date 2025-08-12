En 'Tardear' desvelan en exclusiva la portada de la revista 'Semana' con las fotografías inéditas de Froilán y Miri Pérez-Cabrero en actitud cariñosa

Después de que los medios se hiciesen eco sobre una presunta relación con Belén Perea y, en junio, los rumores de ruptura se hicieran fuertes, el nieto del rey emérito vuelve a aparecer públicamente acompañado de una mujer en actitud cariñosa.

Ella es conocida pues ha sido concursante de 'Supervivientes', tiene 23 años, es actriz y creadora de contenido, adelantaba Verónica Dulanto en 'Tardear': ¡Miri Pérez-Cabrero!

El programa adelantaba en exclusiva la portada de la revista 'Semana' en la que se puede ver a Froilán intimando con la influencer, quien hasta hace tan solo unos meses tenía pareja, señala Leticia Requejo en plató. Aquí te contamos quién es ella.

¿Quién es Miri Pérez-Cabrero?

La mujer que podría estar ocupando el corazón de Froilán es Miri Pérez-Cabrero, quien conquistó la televisión y los estómagos allá por 2017 al participar en un concurso de cocina. Actualmente comparte recetas con sus más de 430.000 seguidores en Instagram donde también predica con un estilo de vida saludable centrado en el autocuidado, la salud mental y el deporte pues es una apasionada del yoga.

Además de concursante de la edición de 2024 de 'Supervivientes', la influencer ha trabajado como actriz y modelo. Graduada en Administración de Empresas y conocedora de diferentes idiomas, acaba de hacerse viral al enseñar a sus seguidores su casa.