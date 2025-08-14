Alberto Samperio 14 AGO 2025 - 17:53h.

La vedette se ha pronunciado sobre la serie del rey emérito ante la posibilidad de ser nombrada

El traficante de armas Abderramán El Assir sería el negociador de la serie y las memorias de Juan Carlos I: "Es una pieza clave"

Compartir







El posible proyecto de Juan Carlos I sería una serie de seis capítulos al más puro estilo 'The Crown'. Según 'The Objective' se estaría haciendo una negociación de 20 millones de euros para revivir la vida del emérito en una conocida plataforma.

En esta nueva serie se hablaría de sus enredos fiscales, como la donación saudí por la que recibió 65 millones de euros, sus temas de Zarzuela y sus historias amorosas con la reina Sofía, Corina Larsen o Bárbara Rey. Esta última ha reaccionado a la posible producción de este proyecto del rey emérito.

La vedette se ha pronunciado ante la posibilidad de que hable de ella en esta serie. La madre de Ángel y Sofía Cristo ha estado más de 20 años en los platós de televisión hablando de todo lo que ocurrió con el emérito y es posible que ahora le toque el turno a él.

"Pues mira, ¡que ha nacido una estrella!", ha comentado Bárbara Rey tras conocer la noticia de la serie. La artista no entiende que quiera contar cosas sobre él: "No creo que tenga ganas de que se sepa su verdad. Si en realidad va a decir la verdad, me parecería perfecto".

"Es que es muy difícil saber lo que este hombre es capaz de decir o de reconocer. Si en realidad reconoce todo lo que ha sido su vida, tanto en lo bueno como en lo malo, entonces será muy interesante", ha señalado la vedette después.

¿Tendría Bárbara Rey miedo a ser eclipsada por Juan Carlos I? La respuesta de la artista ha sido clara y es que ella piensa que todo esto el rey emérito lo hace por temas económicos: "Debe ser que le hace falta el dinero".