Alberto Samperio 14 AGO 2025 - 16:37h.

El influencer ha señalado que no quiere televisión ni estar en este revuelo mediático junto a Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Exclusiva | Juan Faro se pronuncia sobre la posible ruptura de Sofía Suescun y Kiko Jiménez: "Es un tema que tienen que hablar ellos"

El supuesto amante de Sofía Suescun con el que presuntamente le habría sido infiel a Kiko Jiménez ha estallado en sus redes sociales después de estar involucrado en este triángulo amoroso. Juan Faro se ha mostrado muy enfadado y cansado ante esta persecución mediática.

Después de que se anunciase en la revista 'Lecturas' de que Sofía Suescun y Kiko Jiménez no estaban pasando por su mejor momento por un posible desliz de la influencer, Juan Faro se ha convertido en el personaje del momento por ser posiblemente la tercera persona de esta supuesta infidelidad.

Sin embargo, el influencer ha explotado en sus redes para aclarar todo: "Yo no he buscado esto. Lo que me molesta es que se esté diciendo de mí que esto me interesa". Juan Faro ha señalado que él no ha filtrado nada en toda esta polémica y no tiene ningún interés en salir en los medios de comunicación.

"Yo no he filtrado nada. Ni quiero esto, ni busco la televisión, ni es mi mundo, ni voy a salir en programas. No necesito la televisión ni la quiero", ha comentado muy indignado. Y es que todo este revuelo mediático le estaría pasando factura en sus negocios.

"Me está resultando bastante perjudicial todo este tinglado porque iba a lanzar un negocio referente a mi centro de entrenamiento y ahora no lo puedo lanzar porque la gente se me va a echar encima. Me lo tengo que comer y aguantarlo... hasta que todo esto pase", ha confesado Faro.

Juan Faro y Kiko Jiménez se siguen en redes sociales

A pesar de todo lo que está ocurriendo en este supuesto triángulo amoroso, el programa ha podido comprobar que Juan Faro y Kiko Jiménez se siguen mutuamente en Instagram.

De momento no hay ninguna reacción por parte de Sofía y Kiko tras conocerse la noticia de la presunta infidelidad. Por otra parte, Sofía Suescun no cuenta con el "follow" de su supuesto amante, ni ella tampoco le sigue en redes sociales.