Miguel Salazar Madrid, 11 AGO 2025 - 17:39h.

Los periodista Juan Luis Galiacho y Antonio Rodríguez amplían la información sobre la negociación de la serie del rey emérito

El emérito Juan Carlos, cinco años después de su 'exilio' a Abu Dhabi: "Su imagen es la de un rey anciano, aislado y ajeno"

Una serie basada en 6 capítulos con un estilo parecido al de 'The Crown' sería el último proyecto que estaría negociando en estos momentos el equipo del rey Juan Carlos I. Según el tabloide digital 'The Objective', la negociación se haría por unos 20 millones de euros y podría ver la luz próximamente.

En ella se narrarán, tal y como avanzan las mismas fuentes, los episodios más controvertidos de la vida del rey emérito ahora que está alejado de las fronteras españolas. La producción contaría con 6 capítulos donde se hablaría de sus enredos fiscales -como la donación saudí por la que recibió 65 millones de euros-; sus historias amorosas donde adquieren protagonismo la reina Sofía, Corina Larsen o Bárbara Rey y otros temas "sensibles" que podrían preocupar en Zarzeula.

¿Quién es el amigo del emérito Abderraman El Assir?

Digamos que su intención es reivindicar su figura como monarca. Según el periodista de 'The Objective' Antonio Rodríguez, hay un "abogado" y un "ciudadano libanés" que estarían detrás de la negociación de la serie. "La plataforma a nivel mundial envió a una persona muy influyente a Emiratos Árabes a negociar la serie con el emérito", relata. Juan Luis Galiacho, director de 'El Cierre Digital', aclara que es Abderraman El Assir la pieza clave en la realización de la serie y las memorias del emérito.

"Me parece importante situar a este personaje porque lleva todos los negocios", asegura. Se trata de un prófugo de la jusitcia española que reside actualmente en Abu Dabi. Su huida se debe a sus represalias por su ausencia en juicios en España donde debía hacer frente a sus fraudes fiscales. La Interpol le impuso una orden de búsqueda y captura por ser, además, un reconocido comerciante de armas. "Tenemos que ver una serie y leernos un libro para que nuestro rey emérito nos explique por qué regularizó su dinero", opina el periodista Alberto Sotillos como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.