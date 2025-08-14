Tania Déniz sufre un desmayo y acude al médico de urgencia

Rocío Molina Madrid, 14 AGO 2025 - 12:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha acudido al médico de urgencia tras sufrir un repentino y preocupante desmayo

Tania Déniz se somete a una delicada operación por un problema en la boca: “Es peligroso”

Tania Déniz se ha llevado un susto muy grande del que aún se está recuperando. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sufrido un repentino desmayo por el que de urgencia le han llevado al médico. A través de sus redes, la influencer de 24 años ha compartido cómo se encuentra y las diferentes pruebas a las que se ha sometido. Sin conocer todavía el motivo, la novia del futbolista Carlos Martín está 'KO' y más después de sufrir anteriormente una reacción alérgica.

Se le acumulan las emergencias médicas a Tania Déniz. La que fuera novia de Albert Barranco ha confesado a sus seguidores el último episodio que ha vivido y que la tiene en alerta. Tras someterse a una delicada operación en la boca, la creadora de contenido tenía previsto acudir al dentista, pero en la entrada del mismo ha sufrido una breve pérdida de conocimiento que ha alarmado a los doctores de la clínica y a su novio Carlos Martín que estaban junto a ella.

Lo que no se imaginaba es lo que ha contado ahora y que la tiene todavía en alerta después de pasar por el médico de urgencia. "Parecía que el día iba bien y entrando al dentista me he desmayado. Gracias a mi súper equipo y a Carlos que rápido me cogieron y estuvieron sin separarse hasta que estuve bien", ha escrito la joven procedente de Tenerife.

El verse en una situación tan vulnerable y experimentar un desmayo después de haber sufrido en sus vacaciones una reacción alérgica ha preocupado a Tania Déniz y le ha obligado a acudir al médico con carácter de urgencia. Allí , según ha contado, ha estado tres horas y le han hecho un chequeo del que no han visto nada que, en principio, sea preocupante.

"Me han dado cita para hacerme una analítica completa. A ver qué tal tengo todo. Voy a descansar. Tengo el cuerpo que me duele todo y con escalofríos", ha alcanzado a decir a sus seguidores, además de enseñar la herida que se ha hecho tras la caída. "Gracias a que no me di un golpe en la cabeza. Me cogieron a tiempo".

Esto pone la guinda a otro episodio que ha sufrido la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y del que buscan si puede tener algún tipo de relación o que sea una manifestación de que tiene débil el sistema inmune. En sus vacaciones en Jávea, Tania Déniz ha experimentado una reacción alérgica tras apoyarse en una roca con algas. "Me arde", explicaba la de Tenerife mostrando la enorme erupción que tenía en las nalgas y que también precisó de visita médica y de una pomada.