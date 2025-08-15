La periodista Eleonora Boi sobrevivió a una mordedura de tiburón en Puerto Rico mientras estaba embarazada de seis meses

Lo que prometía ser un día tranquilo en la playa se convirtió en una pesadilla para Eleonora Boi, periodista deportiva italiana y esposa del exjugador de la NBA Danilo Gallinari. La también madre de dos hijos, que espera a un tercero y cursa su sexto mes de embarazo, fue víctima de una mordedura de tiburón mientras nadaba con su familia en una playa de Puerto Rico.

En una emotiva entrevista con el programa 'Good Morning America', Boi habló públicamente por primera vez sobre el traumático episodio que vivió: "Tengo que decir que estoy traumatizada", confesó. La familia se encontraba disfrutando del mar, con el agua a la altura de la cintura, cuando de forma repentina ocurrió el ataque. "Sentí un dolor intenso y me ardía el muslo, pero pensé: 'Quizás sea una medusa enorme'. Pero en realidad, no era una medusa", relató Boi.

"Empecé a llorar y a gritar, y pedía ayuda a gritos en italiano", añadió. Gallinari, actual jugador de los Vaqueros de Bayamón en la liga puertorriqueña, recordó el momento de angustia en el que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo: "Tan pronto como todos empezaron a gritar, yo tenía a mi hijo conmigo. Corrí hacia mi esposa y mi hija", explicó.

Una mujer ayudó a Eleonora Boi tras el ataque del tiburón

Ambos recogieron rápidamente a sus hijos y corrieron hacia la orilla. Allí, una mujer —cuya identidad aún se desconoce— intervino para asistir a la periodista, aplicando presión sobre la herida con una toalla limpia hasta la llegada de los servicios de emergencia. "'¡Dios mío!', decía, 'No quiero morir' y 'Quiero que mi bebé esté a salvo'. Y lloraba. Estaba desesperada, muy desesperada", recordó con voz quebrada.

La pareja no tiene más que palabras de agradecimiento hacia la mujer que se quedó junto a ellos en uno de los momentos más críticos de su vida. "Era un ángel. Danilo estuvo conmigo y me ayudó muchísimo. Quiero darle las gracias a esta mujer, porque no sé su nombre, y simplemente quiero darle las gracias a ella, porque me ayudó muchísimo", expresó Boi, profundamente conmovida.

Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al hospital, donde se le practicaron múltiples pruebas para garantizar el bienestar del bebé antes de realizar una cirugía (algo que reflejó en redes hace unas semanas, el 1 de agosto). "Después de que nos confirmaron que el niño estaba bien y que no le había pasado nada, comenzaron el proceso quirúrgico", relató Gallinari.

El equipo médico que la atendió admitió que nunca antes habían tratado una mordedura de tiburón

El equipo médico que la atendió admitió que nunca antes habían tratado una mordedura de tiburón. Aun así, los pronósticos son positivos y se espera una recuperación completa. Actualmente, Boi se encuentra bajo seguimiento médico semanal y tiene previsto dar a luz en noviembre. Sin embargo, más allá de la recuperación física, queda la herida emocional. La experiencia ha dejado una huella profunda.

"Tengo que ser sincera: no es fácil, porque cuando lo recuerdo, todavía tengo miedo. Y, ya sabes, es difícil", confesó. A su lado, Gallinari reflexionó sobre el proceso de sanación mental: "Creo que el cuerpo en esta situación se recupera más rápido que la mente, y eso es algo de lo que, ya sabes, no hay que avergonzarse ni asustarse".

Un ataque de tiburón puede parecer un episodio remoto, casi cinematográfico. Pero para Eleonora Boi, es una cicatriz real, tanto en la piel como en el alma. Una historia de supervivencia, miedo, valentía y gratitud, contada en sus propias palabras.