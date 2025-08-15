En las últimas horas, el artista ha sido sometido a una segunda intervención quirúrgica destinada a reparar la fractura de cadera: permanece sedado para controlar el dolor

El joven que atropelló a Jaime Anglada triplicaba la tasa de alcohol, huyó dejando al cantante grave y fue detenido gracias a testigos

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca después del grave accidente que sufrió el pasado 8 de agosto.

Fue atropellado en la avenida Joan Miró de Palma cuando circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga. El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven iba ebrio y permanece en prisión provisional.

Desde entonces, su estado de salud había generado gran preocupación, ya que en los primeros días requirió atención médica urgente para salvarle la vida.

Según el último parte médico, la evolución postoperatoria de Anglada, que ha sido sometido ha varias intervenciones quirúrgicas es satisfactoria y sin complicaciones inmediatas.

En las últimas horas, fue sometido a una segunda intervención quirúrgica destinada a reparar la fractura de cadera causada por el impacto. Según han informado fuentes hospitalarias, la operación -en la que se han colocado placas en la pelvis y recolocado la cabeza del fémur- se ha desarrollado con éxito, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

En los próximos días está previsto que pase de nuevo por quirófano para tratar otras lesiones graves, entre ellas fracturas en la mandíbula y en la muñeca.

Días atrás, los médicos ya le habían practicado una operación de urgencia para extirparle el bazo y atender otras lesiones derivadas del accidente, que también le provocó un traumatismo craneoencefálico. Actualmente, según recoge el Diario de Mallorca, permanece sedado para controlar el dolor y facilitar la recuperación.

Aunque su evolución es estable, los sanitarios continúan vigilando su respuesta neurológica, ya que, según su entorno, por momentos no contesta de manera acertada a las preguntas.

Su mujer, Pilar Aguiló, familiares y amigos cercanos como Carolina Cerezuela o Carlos Moyá permanecen a su lado en todo momento. También la Familia Real sigue de cerca cada avance, dada la estrecha amistad que une a Anglada con el monarca.