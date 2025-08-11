Logo de InformativosInformativos
Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada, amigo de Felipe VI, tras sufrir un accidente: sigue estable dentro de la gravedad

El cantante mallorquín Jaume Anglada
El cantante mallorquín Jaume AngladaEfe
El cantante mallorquín Jaume Anglada, que mantiene una estrecha amistad con el rey Felipe VI, sigue estable dentro de la gravedad y permanecerá ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases, donde se encuentra ingresado desde que el viernes resultara herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro en Palma.

Fuentes hospitalarias han actualizado a primera hora del lunes el estado de salud del cantante y han señalado que no se han producido "grandes cambios respecto a días previos".

Anglada permanece ingresado en el centro hospitalario desde el pasado viernes tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro.

El autor del atropello, en prisión provisional

Según fuentes sanitarias y policiales, el accidente se registró sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo arrolló a la motocicleta y abandonó el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, fue inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, fue detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que permitió dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado --el triple de lo permitido--, pasó a disposición judicial sobre las 17.20 horas del viernes, después de llegar a los Juzgados de Vía Alemania escoltado por agentes de la Policía Local de Palma. Pasadas las 21.00 horas, el juez en funciones de guardia en los Juzgados de Vía Alemania decretó su ingreso en prisión provisional.

El detenido reconoció los hechos y está comprometido en abonar la responsabilidad civil, según pudo saber Europa Press. Asimismo, trasladó en la declaración que lo lamenta y pidió perdón.

