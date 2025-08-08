El joven que atropelló al cantante Jaime Anglada en Palma triplicaba la tasa de alcohol, huyó del lugar y fue detenido gracias a testigos

El parte médico del cantante Jaime Anglada tras ser atropellado en la madrugada del viernes

Compartir







El joven detenido por presuntamente haber atropellado este viernes de madrugada al cantante Jaime Anglada ha pasado en la tarde de esta jornada a disposición judicial, a partir de las 17:20 horas.

El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado --el triple de lo permitido-- fue detenido poco después de los hechos gracias a la colaboración de varios testigos, que anotaron la matrícula en el momento que huía del lugar de los hechos.

El cantante permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases pendiente de evolución. Fuentes locales apuntan que, a pesar de la gravedad de las lesiones, su vida no correría peligro.

El atropello de Jaime Anglada, herido de gravedad: el coche arrolló al cantante con su moto

Jaime Anglada (también Jaume Anglada) ha resultado este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro. Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01:30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él. Se trata de un joven de unos 20 años.

El pasado 1 de agosto, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, el artista mallorquín ofreció un concierto en la terraza Real Club Náutico de Palma al que acudió el Rey Felipe VI, a quien le une una estrecha amistad.