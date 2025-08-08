El rey Felipe es uno de los amigos más cercanos de Anglada, que se encuentra en la UCI tras sufrir un grave accidente de coche

El cantante Jaime Anglada, íntimo amigo del rey Felipe, ingresado en estado crítico tras ser atropellado en Mallorca

El cantautor Jaime Anglada continúa en estado grave tras sufrir un grave accidente de tráfico en Palma de Mallorca. El artista, de 53 años, fue atropellado en la madrugada de este viernes 8 de agosto por un vehículo que se dio a la fuga. El impacto le causó múltiples traumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado en la UCI.

Tal y como se ha conocido, ha sufrido la extirpación del bazo y presenta, además, rotura de cadera, mandíbula y costillas, permaneciendo bajo vigilancia por un traumatismo craneoencefálico grave.

Mientras, amigos cercanos y músicos con los que ha compartido escenario han pedido respeto por la intimidad del momento y han agradecido las muestras de apoyo recibidas.

Al mismo tiempo, el rey Felipe VI, uno de los amigos más cercanos del artista, se encuentra actualmente en medio de sus vacaciones privadas fuera de España. Por el momento, se desconoce si el monarca modificará su agenda para viajar a Mallorca y visitar a su amigo, con quien mantiene una relación personal desde hace más de 20 años.

La relación entre Felipe VI y Anglada

La estrecha relación entre Jaime Anglada y Felipe VI se remonta a principios de los años 2000, cuando el entonces príncipe de Asturias participaba en la Copa del Rey de Vela en Palma. Ambos coincidieron en regatas organizadas en el Real Club Náutico de Palma, donde compartieron travesías, conversaciones y afinidades personales que terminaron por consolidar una amistad sincera. Asimismo, formaron parte de la tripulación del barco CAM-Felipe, del cual el soberano fue patrón desde 2001 hasta 2010.

Fue precisamente en ese entorno más relajado, alejado de los protocolos oficiales, donde Anglada y el monarca encontraron puntos en común: el gusto por el mar, la música y la vida familiar tranquila. Desde entonces, han mantenido una relación cercana, aunque siempre discreta y en una confianza poco habitual en los círculos que rodean a la Casa Real.

Es habitual que Felipe VI asista a los conciertos que Anglada ofrece en el Real Club Náutico de Palma durante el verano, como ocurrió en 2024 y el pasado 1 de agosto.

Anglada ha sido siempre muy cuidadoso a la hora de hablar de su vínculo con el rey, pero en contadas ocasiones ha expresado su aprecio de forma pública. "Personalmente, encontrar un amigo que merece la pena… claro que me beneficia. Don Felipe es un regalo y me lo demuestra día a día. Y yo ni lo he aprovechado, ni lo he exprimido, ni lo he utilizado nunca", aseguró el propio Anglada hace años en una entrevista con 'Vanitatis'. "Tiene muy buen sentido del ritmo", añadió, haciendo referencia a la forma de cantar y bailar de Su Majestad.

Además, la reina Letizia también ha estrechado lazos con Jaime y su esposa, Pilar Aguiló, farmacéutica y nutricionista. Se sabe que doña Letizia ha visitado el negocio de Aguiló en Palma y que ambas familias comparten momentos juntos, incluyendo a sus hijos, que tienen edades similares a las de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

De hecho, de acuerdo a información de medios locales, Aguiló es una de las pocas mallorquinas de a pie que ha sido invitada a Son Vent, la residencia de los monarcas dentro de Marivent y su gran refugio cada verano, estación en la que ambas familias se reencuentran.