Pilar Aguiló, esposa del músico mallorquín Jaime Anglada, mantiene una relación de amistad con la reina Letizia

Última hora sobre el estado de salud del cantante Jaume Anglada, amigo de Felipe VI: continúa en la UCI tras el atropello

Pilar Aguiló, esposa del músico mallorquín Jaime Anglada, ha acaparado la atención mediática en los últimos días tras el grave accidente de tráfico sufrido por el artista, íntimo amigo del rey Felipe VI. También ella, que siempre ha mantenido una vida discreta, es amiga de la reina Letizia.

El músico fue arrollado en la madrugada del viernes en Palma por un joven que circulaba en sentido contrario, sufriendo un fuerte traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas y la extirpación del bazo. Desde entonces, la farmacéutica y nutricionista no se ha separado de su lado y está volcada en su recuperación, según publica 'El Español'.

El accidente de Jaime Anglada

El último parte médico difundido confirma que Anglada "está estable dentro de la gravedad y pendiente de evolución clínica". Según ha podido saber el equipo de Europa Press, el artista continúa en la UCI bajo estrecha vigilancia y el equipo sanitario comunicará nuevas actualizaciones mañana, siempre que no se registren cambios relevantes en su estado.

El siniestro, que conmocionó a la isla, provocó una oleada de mensajes de apoyo de seguidores y amigos, mientras la Policía detenía horas después al conductor implicado, un joven de 20 años que duplicó la tasa de alcoholemia y se dio a la fuga sin auxiliarle.

El apoyo de su esposa, determinante

La familia del cantante ha agradecido las muestras de cariño recibidas y ha pedido a los medios y al público respeto a la intimidad en estos momentos tan delicados. El entorno confía en que la fortaleza del músico y la atención médica permitan una evolución favorable en los próximos días.

Precisamente, tal y como subraya El Español, el apoyo y la serenidad de Aguiló están siendo determinantes en esta etapa. Casada con el cantante desde hace más de dos décadas y madre de Julia y Jaime, ha afrontado este momento arropada por su entorno más cercano.

Pilar Aguiló, amiga de la reina Letizia

Con una reconocida trayectoria en Palma de Mallorca como fundadora de Nutrición Activa, compagina su labor sanitaria con charlas y talleres, y siempre ha preferido mantenerse alejada del foco mediático. Su negocio, consolidado como referencia local en salud natural, ofrece tratamientos personalizados y asesoramiento en fitoterapia.

El citado medio destaca que Pilar, nacida en 1976, es conocida por su carácter reservado y por crear un ambiente de normalidad y cercanía en su vida y en su círculo de amistades, en el que figura la reina Letizia o la cantante Carolina Cerezuela, con quien Anglada formó el dúo 'Anglada Cerezuela'.

De hecho, la monarca ha sido vista visitando su centro en varias ocasiones durante los veranos en Mallorca, afianzando una relación basada en el respeto, la sencillez y la absoluta discreción. También se ha visto a Pilar Aguiló con Jaume Anglada en recepciones en el Palacio de Marivent y en actos privados de los reyes en Mallorca.