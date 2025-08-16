Carlos Otero 16 AGO 2025 - 18:00h.

La presentadora de 'De viernes' ha disfrutado de unos días inolvidables en el Mediterráneo con su marido, Carlo y sus dos hijos, de 5 y 7 años

La vida familiar de Beatriz Archidona: casada con un conocido publicista italiano y madre de dos hijos

La presentadora de 'De Viernes', Beatriz Archidona, ha tenido una temporada cargada de emociones. Tras todo un año liderando la oferta de corazón del prime time, la compañera de plató de Santi Acosta se ha focalizado en unas vacaciones de ensueño. Junto a su marido y sus hijos ha puesto rumbo a Ibiza en la que ha pasado un verano inolvidable en la que ha contado con todo tipo de planes estimulantes.

A través de sus redes sociales Beatriz Archidona ha hecho partícipe a su cada vez mayor comunidad de seguidores de sus planes estivales. Sus publicaciones reflejan unas semanas de desconexión absoluta en la que la diversión infantil junto a sus dos hijos (Leo de 7 años y Gabriel, de 5) y los paisajes de ensueño han ido de la mano.

Bea ha compartido momentos junto al mar, piscinas infinity y atardeceres que parecen cuadros: el escenario perfecto para unas vacaciones inolvidables, de cuento. A través de los pequeños detalles de sus instantáneas descubrimos que Bea no es una madre que viaja, sino que también se esfuerza diseñar experiencias para ella y los suyos.

Una villa fabulosa para planes en familia

Archidona, su marido italiano Carlo y sus hijos han disfrutado estas vacaciones de una fabulosa villa repleta de comodidades y rincones mágicos. Una propiedad llena de luz y naturaleza rodeada de buganvillas moradas y fragantes jazmines.

Las cuidadas imágenes que la periodista ha colgado en su cuenta de Instagram casi pueden transmitir el olor a sal y a madera recién pulida.

Los Danza Archidona han vivido en este lugar momentos de juegos en familia, largas sobremesas tras ricos platos de pasta y también momentos de rutinas deportivas. La presentadora ha querido compartir en sus redes sociales estos instantes que nos han acercado a su bucólica rutina vacacional.

Fiesta y planes adultos

Pero no solo ha sido madre de familia, las vacaciones de Bea Archidona también han tenido momentos para disfrutar de planes adultos. La conductora de ‘De Viernes’ también ha publicado imágenes de los fiestones que tienen lugar en las exclusivas discotecas de la Isla Pitiusa y escapadas en barco con amigos regadas con el mejor vino: auténticos placeres adultos que merecen ser disfrutados.

Atardeceres mágicos

El verano ibicenco de Bea no estaría completo sin explorar el alma bohemia de la isla. La presentadora también ha publicado fotografías en las que aparece disfrutando de los atardeceres de las calas más recónditas de la isla.

En compañía de sus amigas de toda la vida la de Tarragona se ha dejado seducir por el espíritu más despreocupado de Ibiza.