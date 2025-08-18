Celia Molina 18 AGO 2025 - 13:22h.

La cantante ha reflexionado sobre la fugacidad de la vida y ha decidido hacer cosas nuevas, como aprender a montar en bici

El pasado 4 de junio, la cantante Jessie J comunicó que había sido diagnosticada de cáncer de mama en estado inicial. Aceptando que era una noticia "horrible", se aferró a la detección temprana y confirmó que iba a desaparecer de los escenarios durante algún tiempo. No así de las redes sociales, donde ha ido dando detalles de su proceso, incluida la doble mastectomía a la que se ha sometido para erradicar la enfermedad. En una publicación posterior al anuncio del diagnóstico, aseguró también que éste "no se le había extendido por el resto del organismo", algo por lo que lloró de felicidad.

Ahora que se está adaptando a su nueva fisonomía- prometió que volvería a dar conciertos con "las tetas más grandes" - ha reflexionado sobre la fugacidad de la vida y se ha replanteado algunos de sus objetivos vitales. En un vídeo publicado en su Instagram, hacía una lista de las cosas que quiere hacer en un futuro próximo: "Quiero escribir libros. Hacer un álbum para niños. Quitarme todos los tatuajes. Llevar a mi familia de vacaciones. Quiero aprender a montar en bicicleta. Me gustaría aprender otro idioma, pero sé que eso no va a suceder", ha dicho la autora de 'Bang Bang'.

"Me voy a quitar los tatuajes también"

Y, como objetivo destacable, ha terminado diciendo que le gustaría tratarse tanto de su TDAH como del TOC. En 2024, ella misma confesó a viva voz que sufre dichos trastornos, recordando a "la niña de 11 años" que fue y que, cuando se estresaba, "limpiaba sus zapatos con un cepillo de dientes". "Quiero ver si puedo encontrar algún medicamento o terapia cognitiva o algo para mi TDAH y TOC", siendo el TDAH un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y el TOC un Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Además de estos deseos, la artista sigue totalmente comprometida con la crianza de su hijo, que se ha convertido en su mayor apoyo en estos momentos difíciles. Cuando se enteró de que el cáncer de su madre no se había diseminado, el pequeño dijo "mamá se va a poner bien", provocando las lágrimas de felicidad de Jessie. Junto a su nueva declaración, la cantante también ha mostrado unas fotografías en bikini que se hizo en su casa antes de someterse a la cirugía.