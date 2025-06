Jessie J ha asegurado a través de su perfil de Instagram que se someterá a una cirugía para tratar su cáncer

La cantante británica ha revelado que, tras su actuación en el Capital's Summertime Ball, se alejará de las redes sociales

La cantante británica Jessie J ha anunciado a través de sus redes sociales que ha sido diagnosticada de cáncer de mama. Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, la artista ha explicado que el diagnóstico llega después de varios meses de pruebas médicas, y que planea someterse a una cirugía tras su esperada actuación en el Capital's Summertime Ball, un festival que se celebrará el próximo 15 de junio en el estadio de Wembley, en Londres.

"El cáncer es horrible de cualquier forma, pero me aferro al hecho de que lo detectamos a tiempo", ha asegurado en un vídeo compartido en Instagram.

"Voy a desaparecer por un tiempo después del Summertime Ball para hacerme la cirugía y volveré con unos pechos enormes y más música", ha bromeado la intérprete de 37 años, intentando tranquilizar a sus seguidores.

Asimismo, ha asegurado que se someterá a una cirugía para tratar su cáncer. "Es una forma muy dramática de hacerse una operación de aumento de pecho".

La intérprete conoció su enfermedad hace dos meses, pero ha decidido revelarlo ahora porque "solo quería ser abierta y compartirlo porque, egoístamente, no hablo lo suficiente. No lo estoy procesando porque estoy trabajando muy duro. También sé cuánto me ha ayudado compartir el pasado con otras personas, brindándome su amor y apoyo, y también sus propias historias".

La intérprete de 'Price Tag' se ha mostrado visiblemente emocionada al compartir "algo súper personal que he estado guardando durante 9 semanas", ha explicado después en una historia de la red social. "Ha sido un momento increíble, pero también hermoso, y me ha dado una perspectiva increíble en este tiempo. Pero, honestamente, necesito procesarlo y hablar de ello; necesito un abrazo. Me has querido en todos mis momentos buenos y malos. Y no quiero que esto sea diferente".

A Jessie J, lo que "le rompe el corazón" de su situación es que haya tantas personas "pasando por cosas similares o peores" a la suya. "Eso es lo que me mata".

Esta noticia llega en un momento especialmente delicado de su vida, apenas dos años después de haberse convertido en madre por primera vez.

Sus otros problemas de salud

El cáncer de mama no es el primer problema de salud que Jessie ha tenido que afrontar. Desde que era pequeña, la artista ha convivido con problemas médicos que han marcado su trayectoria tanto personal como profesional.

A los 11 años le diagnosticaron una rara enfermedad cardíaca llamada síndrome de Wolff-Parkinson-White, un trastorno que afecta el ritmo del corazón. A raíz de esta condición, tuvo que ser hospitalizada en varias ocasiones durante su infancia y adolescencia.

Tampoco fue el único susto de salud que vivió en su juventud. Cuando era adolescente, sufrió un derrame cerebral. En 2020 tuvo que ser hospitalizada al despertarse sin oír por un oído, conociendo poco después que sufría el síndrome de Ménière, dolencia que afecta al oído y que, en algunos casos, puede provocar sordera.

Y por si fuera poco, en 2024, confesó que le habían diagnosticado Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC). "Estoy abrazando a mi yo de 11 años que se limpiaba las zapatillas con un cepillo de dientes", se sinceró entonces.

En lugar de ocultarlo, decidió compartirlo públicamente para dar visibilidad a los problemas de salud mental y alentar a otros a buscar ayuda.