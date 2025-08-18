Ana Carrillo 18 AGO 2025 - 14:31h.

Luitingo aparece ante los medios con su nuevo amor y le lanza una pulla a Jessica Bueno: "Me da igual lo que haga"

El finalista de 'GH VIP' ha reafirmado su amor a su nueva novia y ha contestado a los que le critican por sus declaraciones sobre la concursante de 'Supervivientes All Stars'

Luitingo ha vuelto a encontrar el amor tras su sonada ruptura con Jessica Bueno a comienzos de este año; un noviazgo del que comenzó a dar pistas en su viaje a Punta Cana de hace unas días y que confirmó al ser pillado en el aeropuerto junto a su nueva novia. "¿No voy a presumir con lo guapa que es?", comentó el finalista de 'GH VIP' al ver a las cámaras en la terminal del aeropuerto, ante las que no quiso hablar sobre la concursante de 'Supervivientes All Stars', limitándose a decir: "A mí me da igual lo que haga Jessica".

Ese comentario ha hecho que al cantante de 'Chico perfecto' le hayan llovido críticas en las redes sociales, de las que se ha querido defender con un comunicado difundido en sus stories, donde se muestra perplejo ante la cantidad de comentarios hirientes que le llevan a su bandeja de mensajes a diario y pide que cesen las críticas hacia su persona: "Dejadme tranquilo de una p*ta vez, que estáis reventadxs de la p*ta cabeza. Que yo no le hago ni le he hecho daño a nadie, que yo solo hago mi vida, mi familia y mi música".

"La vara de medir jamás ha sido ni será igual", ha asegurado el de Triana, cansado de que las críticas se dirijan solo a él: "El día que me toquen la moral más de la cuenta arde Troya. Jamás en mi vida, en 34 años, he visto tanto falserío, hipocresía y lamecul*s". Además, ha recordado que no ha hablado nunca en una entrevista en su ruptura - Jessica Bueno sí que acudió a '¡De viernes!' - pese a los beneficios que le habría reportado: "No habiendo un solo beneficio de nada (todo lo contrario), que podía haber ganado el doble de fama, dinero y repercusión de todo lo que me han ofrecido y siguen poniéndome a parir en las redes sociales por culpa de la pena, el victimismo y las caretas".

Unas horas después de este estallido, ha querido declararle su amor a su nueva novia, cuyo rostro todavía oculta en sus stories; por eso, ha subido una foto en la que aparecen dándose la mano. "Amarte es un placer", ha escrito junto a esa instantánea, con la que confirma que está tan ilusionado con su nueva pareja que, pese a llevar pocos meses de relación, ya tiene claro que la ama y que no quiere ocultar lo suyo en redes pese a las críticas.