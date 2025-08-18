Equipo mtmad 18 AGO 2025 - 11:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre su estado emocional tras dar a luz a su primer hijo, Río

Patri Pérez habla de su complicada situación sin recibir ningún tipo de ayuda en casa

Patri Pérez, en el punto medio de su segundo embarazo, regresa a su canal para hablar de la “depresión posparto” que sufrió tras el nacimiento de su hijo Río. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ continúa sincerándose a través de su canal ‘Renaciendo’, disponible en Mediaset Infinity, sobre su embarazo y cómo se está sintiendo en el proceso. Después de mostrar el estado de su cicatriz tras la cesárea del nacimiento de su primer hijo, la influencer recuerda su estado emocional en esa etapa de su vida.

En un momento tenso tras descubrir que se enfrenta a un embarazo de riesgo , Patri Pérez se abre en canal sobre el malestar emocional que vivió después de su primer embarazo. La influencer cuenta en detalle cómo vivió los meses previos al parto y las consecuencias negativas una vez que dio a luz. “No dejaba que nada me afectase”, se sincera seria. Echando la vista atrás, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte los motivos detrás de su “depresión posparto” tras la llegada de Río al mundo.

La catalana ha entrado en detalle sobre su salud mental durante los meses de su primera experiencia estando embarazada. Con el nacimiento de Río, sufrió de un revés en su estado emocional que aún recuerda con preocupación. Patri habla con el corazón en la mano sobre esa época de su vida y desvela lo mucho que le ha servido recibir ayuda profesional. “Lo he trabajado en terapia”, confiesa la influencer. ¡No te pierdas sus duras declaraciones, a través de Mediaset Infinity!

Patri Pérez compara su estado emocional en sus dos embarazos

A la espera de su segundo bebé, la influencer repasa su primer embarazo para tratar de anticiparse a sus emociones en esta nueva aventura. Cada embarazo es un mundo y Patri quiere aprovechar su propia experiencia para evitar sufrir de nuevo una depresión posparto. “Me he permitido sentir lo que tenía que sentir”, habla la influencer sobre su salud mental durante la primera mitad de este nuevo embarazo al que se enfrenta. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Patri Pérez regresa a un nuevo vídeo de su canal, ‘Renaciendo’, para abrirse con sus seguidores durante sus vacaciones en Lanzarote. La creadora de contenido actualiza sobre cómo se encuentra en este punto de su segundo embarazo y desvela los motivos por los que debe trabajar su suelo pélvico. Además de sincerarse sobre la "depresión posparto" que sufrió dar a luz a su primer hijo, la catalana muestra el estado de la cicatriz de su cesárea y confiesa su miedo a ir al ginecólogo. ¡Descúbrelo!