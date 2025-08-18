Primeras palabras de Valeri Cuéllar tras sufrir una agresión por su expareja

Alberto Samperio 18 AGO 2025 - 18:37h.

La examante de Escassi ha indicado cómo se encuentra tras ser golpeada por su expareja

Valeri Cuellar, víctima de una brutal agresión en su propia casa: todo lo que se sabe del altercado

La que fuese la presunta amante de Álvaro Muñoz Escassi ha recibido una brutal agresión por parte de su expareja. Así lo comunicaba el periodista Kike Calleja en 'Fiesta' interrumpiendo el programa: "Se ha puesto en contacto conmigo una persona muy cercana a Valeri porque acaba de sufrir una brutal agresión. Ahora mismo está la Policía en su casa recabando información, la agresión se ha producido en el interior de su casa. Ella está muy asustada, está muy nerviosa".

Además, Valeri Cuéllar habría vivido algo similar días antes después de que supuestamente le intentaron atropellar. 'TardeAR' ha podido hablar con ella tras el terrible incidente que ha sufrido. La examante del jinete se ha mostrado mucho más calmada, aunque todavía tiene el miedo metido en el cuerpo.

"Acabo de salir del hospital. Tuve un maltrato por parte de mi pareja", ha señalado Cuéllar. "Ahora voy a retirar dinero para irme donde mi papá unos días. Es que no me apetece hablar, estoy con los nervios de punta", ha comentado después Valeri.

La prensa le ha preguntado si la ex de Escassi, María José Suárez, se había puesto en contacto con ella para apoyarla. Valeri no ha dado explicaciones sobre esto, pero la examante del jinete ha comentado que tiene el apoyo de su gente y que va a poner una orden de alejamiento contra su expareja: "Todo el mundo. Ánimo y apoyo desde que prendí el móvil porque lo tenía apagado".

En el plató, la colaboradora Marta López ha añadido más información sobre la situación del agresor de Valeri: "Después de la agresión de ayer este chico está en libertad. Todo esto sucede en el domicilio de él y ella se ha tenido que ir de esa casa".