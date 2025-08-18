Las imágenes de Cayetano Rivera con una mujer tras cancelar sus eventos taurinos

Alberto Samperio 18 AGO 2025 - 17:43h.

El diestro ha sido captado hablando con una misteriosa joven en Sotogrande

La reacción de Canales Rivera a la cancelación de los eventos taurinos de Cayetano Rivera: "Le faltaba un poco de físico"

El pasado 14 de agosto el torero Cayetano Rivera publicaba a través de sus redes sociales un mensaje en el que comunicaba que cancelaba dos eventos taurinos a causa de su estado físico. Su primo José Antonio Canales Rivera reaccionaba a la noticia en el plató quitándole hierro al asunto.

El mensaje era el siguiente: "Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo. Gracias por vuestra comprensión y confianza", escribía el diestro en redes sociales.

Sin embargo, 'TardeAR' ha traído una exclusiva sobre el maestro después de la cancelación de sus corridas de toros. Y es que por lo visto el diestro estaría muy bien acompañado con una mujer. Tras romper con la presentadora portuguesa María Cerqueira después de dos años juntos, parecer ser que Cayetano Rivera estaría muy relajado en Sotogrande.

El paparazzi Sergio Garrido ha dado todos los detalles de las imágenes en las que Cayetano aparecía con una misteriosa mujer: "Ha estado el fin de semana en Sotogrande con cinco amigos y amigas, en concreto con una chica morena muy guapa, con la que tenía mucho feeling".

"Ella estaba súper contenta de hablar con él. A él se le veía muy relajado y súper tranquilo. Estaba contento disfrutando de Sotogrande en un restaurante", ha señalado el paparazzi. Canales Rivera ha reaccionado rápidamente a las imágenes de su primo.

El torero se ha comenzado a reír y no le ha dado demasiado importancia a las imágenes. "Lo mejor es salir y relajarte", ha mencionado Canales Rivera. El resto de los colaboradores han comenzado a lanzar teorías sobre la compañía de Cayetano en Sotogrande.